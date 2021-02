Arts-microbioloog Friedrich wil avondklok behouden, desnoods regionaal

De avondklok moet in elk geval als regionale maatregel beschikbaar blijven. Dat vindt arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG.

Dinsdag zette de rechtbank in Den Haag een streep door de avondklok, omdat deze juridisch niet voldoende is onderbouwd.

'Leren van andere landen'

Friedrich vindt dat jammer, omdat de avondklok zeker nuttig kan zijn, vooral in regio's waar het aantal besmettingen nog hoog ligt.

Als de landelijke avondklok van tafel blijft, zou hij graag zien dat Nederland de avondklok gaat inzetten zoals andere landen dat doen: regionaal. In Italië en Duitsland worden binnen regio’s en deelstaten extra maatregelen genomen als er in een gemeente veel besmettingen zijn. Een regionale avondklok is dan één van de mogelijkheden.

'Gaat nog niet overal goed'

Volgens Friedrich heeft de avondklok 'een toegevoegde waarde in de maatregelenbundel en wordt het door de meerderheid van de mensen geaccepteerd'.

Ook is de noodzaak volgens hem in deze fase van de pandemie onverminderd groot. Het aantal besmettingen mag landelijk dalen; dat geldt niet voor alle regio's. Sterker: er zijn gemeenten bij waar het aantal besmettingen niet alleen hoog is maar ook nog groeit.

Als je een avondklok wilt gebruiken, dan moet je het nu doen Alex Friedrich - microbioloog UMCG

'Daar zal de Britse variant het nu makkelijker gaan krijgen. Je zou in die regio's de avondklok moeten kunnen handhaven.' Want, zegt hij, vanuit deze hotspots kan het virus zich weer over het land verspreiden, zeker nu de Britse variant er is.

'Nu of nooit'

Als laatste wijst hij erop dat een avondklok vooral nu zinvol is. Alles is erop gericht het virus zover terug te dringen, zodat straks de warmte van de lente en de zomer voldoende effect heeft. De warmte heeft pas voldoende effect als het virus minder rondwaart.

'Als je een avondklok wilt gebruiken, dan moet je het doen in februari en maart, zodat de incidentie tot voor mei voldoende laag blijft.'

Staat vecht uitspraak aan

Het kabinet legt zich overigens niet neer bij de uitspraak van de Haagse rechtbank. De staat gaat in hoger beroep en vraagt via een spoedappèl aan de rechter om de avondklok tot die tijd in stand te houden.

In juridische termen vraagt de staat om de uitspraak van dinsdag te schorsen in afwachting van het hoger beroep.

