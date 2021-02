Slachtoffer hondenbeet wacht, mede door corona, nog steeds op afwikkeling van zaak

De 14-jarige Neona Westerhoff uit Zuidbroek werd precies een jaar geleden door een hond in het gezicht gebeten. Nog altijd is het politieonderzoek niet afgerond en is er nog geen euro uitgekeerd door de verzekering.

Jeanet Mühlenberg, de moeder van Neona, vroeg vorig jaar zomer aandacht voor de zaak en doet dat nu weer. 'Vlak na het ongeluk begon de coronapandemie en heeft de zaak een tijd stilgelegen. Vervolgens lukt het de politie niet om in contact te komen met de eigenaresse van de hond. Nu zijn we een jaar verder en is er nog steeds niks gebeurd', aldus Mühlenberg.

'Hij beet me in mijn wang'

Neona speelde op 17 februari 2020 buiten met vrienden in Foxhol. Uit het niks liep de hond naar de groep jongeren toe. Het dier leek eerst te willen spelen, maar al snel ging het mis. De hond beet een vriendin van Neona in het been en daarna een ander meisje in het achterhoofd. Vervolgens rende de hond richting Neona. ‘Die hond wou maar doorspelen of zo en toen beet hij mij in mijn wang’, zei Neona vorig jaar.

Dossier zonder verklaring naar OM

De politie heeft de hond in overleg met de eigenaresse kort na het incident in laten slapen. Sindsdien is er weinig progressie geboekt in deze zaak, omdat de vrouw zich schuilhoudt. 'Corona is hier enigszins een factor in geweest, maar niet zodanig dat dit de gehele vertraging’ veroorzaakt, zegt een woordvoerder van de politie.

Als de vrouw zich niet op korte termijn meldt bij de politie wordt het dossier zonder een verklaring van de eigenaresse van de hond ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. Een officier van justitie zal het dossier beoordelen.

'Het schiet allemaal niet op'

Mühlenberg hoopt dat de zaak snel wordt afgewikkeld, zodat haar dochter de gebeurtenis kan afsluiten. Ook de schade aan kleding en eventuele medische kosten hoopt Mühlenberg met een veroordeling te kunnen verhalen.

'Er is tot nu toe niets uitbetaald. Ik moet de schade claimen bij de verzekeraar van de eigenaresse van de hond, maar daar krijgen we geen contact mee. Ik heb ook al met letselschadeadvocaten gesproken, maar die willen de zaak pas aannemen als er een veroordeling ligt. Het schiet allemaal niet op', aldus Mühlenberg.

