Stadjer lichtte 50 mensen op met nep-sms'jes: mogelijk vier jaar cel

Het OM wil ook dat de man ruim 54.000 euro terugbetaalt.

De Stadjer wilde graag snel geld verdienen. Hij stuurde willekeurige slachtoffers de sms-berichten. De ontvangers moesten zogenaamd geld betalen via een link in het bericht.

Nepsites bouwen

Als ze op die link klikten, kwamen ze op een door de Stadjer gebouwde nepsite die leek op de site van hun bank. Zo heeft hij ruim 50 mensen opgelicht. Het geld dat mensen betaalden, ging naar rekeningen van katvangers: mensen die hun rekeningnummer ervoor beschikbaar stelden, zodat de transacties niet direct naar de Stadjer te herleiden waren.

De Stadjer werd in mei vorig jaar echter op heterdaad betrapt. Hij werd aangehouden bij een laptop waarop de oplichtingssoftware draaide.

Stadjer noemt het werken

De officier van justitie noemt de proceshouding van de man stuitend. ‘Hij noemt dit werken, terwijl het oplichten en profiteren van andermans geld is.’ Ook spreekt hij zijn afkeer uit over het gebrek aan spijt van de verdachte, die een verstandelijke beperking heeft en daarom weinig inzicht heeft in de gevolgen van zijn daden.

De mensen die hiermee bezig zijn, zijn geen slimme programmeurs OM

Eis om andere daders af te schrikken

De man moet vier jaar de cel in, zo vindt het OM. Die straf moet ook toekomstige daders afschrikken, want het aantal cybercriminelen stijgt de laatste jaren. ‘Dat is niet omdat de mensen die zich hiermee bezig houden slimme programmeurs zijn, maar omdat dergelijke software voor een tientje op internet te koop is’, zegt hij.

De verdachte is volgens hem een grote speler geworden. Hij ronselde bankpasjes bij jongeren, die hij veel geld in het vooruitzicht stelde. Door zijn dure schoenen en merkkleding, hoewel hij geen baan of opleiding had, genoot hij status en aanzien in bepaalde groepen. ‘Preventie is een belangrijk doel in deze zaak’, zegt de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

