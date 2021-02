OZG: geen gedwongen ontslagen, acute geldnood voorbij

Het ziekenhuis had eigenlijk nog voor het einde van 2020 structureel 3,6 miljoen moeten bezuinigen. Als dit niet zou lukken, dreigden 'zeer ingrijpende maatregelen’, zo stond in het eigen reddingsplan. Aan het eind van het jaar maakte het ziekenhuis bekend dat de deadline niet haalbaar was en vervolgens bleef het maandenlang stil. Nu meldt het ziekenhuis dat 'er geen acute financiële situatie en geen dreiging van gedwongen ontslagen' meer is.

Minder kosten en meer omzet

Het ziekenhuis is bezig om efficiënter te gaan werken en zo zowel de personele als de materiele kosten (bijvoorbeeld voor ICT) omlaag te brengen. Dit moet de komende drie jaar structureel 5,5 miljoen opleveren. Daarnaast denkt het bestuur de omzet met 8,7 miljoen te kunnen verhogen. In het herstelplan Ommelander op Koers dat het ziekenhuis halverwege 2020 schreef staat onder meer dat het ziekteverzuim omlaag moet, de registratie van geleverde zorg beter, de productie omhoog en de wachtlijsten omlaag. Dit alles moet de bedrijfsvoering direct verbeteren.

Coronacompensatie geeft lucht

De eerste stappen zouden succesvol zijn gezet. Daarnaast krijgt het Ommelander geld van het rijk om de misgelopen inkomsten door de coronacrisis te compenseren. Dat heeft al met al voldoende soelaas geboden voor de ergste geldnood. Die was zo hoog dat de accountant eerder waarschuwde dat het voortbestaan van het ziekenhuis in het geding was. Niet alleen moesten de resultaten beter; ook moesten financiers zich coulant opstellen, omdat het ziekenhuis al niet meer aan alle verplichtingen voldeed.

Financiën nog altijd niet op orde

De acute financiële problemen mogen voorbij zijn; dit geldt niet voor de langere termijn. Voor dit jaar bieden de coronagelden opnieuw uitkomst, maar het probleem van de kapitaallasten is nog niet opgelost. Het ziekenhuis heeft voor tientallen miljoenen leningen uitstaan bij provincie, ABN AMRO, UMCG en Siemens; geld waarmee de nieuwbouw in Scheemda is betaald. De afbetaling en de rente drukt te zwaar op de begroting van het ziekenhuis. Zolang deze leningen het ziekenhuis zoveel geld kosten, is het OZG niet uit de financiële zorgen. Het ziekenhuis zegt nog altijd in overleg te zijn met de financiers om tot een gunstiger regeling te komen. Dankzij het corona-compensatiegeld van het Rijk is daar nu tijd voor.

