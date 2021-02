'In het weekend tijdens de avondklok rijden er meer chauffeurs rond dan reizigers'

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is tijdens de strengere lockdown waar we op dit moment in zitten aanzienlijk lager dan gedacht. Dat betekent dat de inkomsten bij Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe hard teruglopen. De dienstregeling voor de bus is daarom al versoberd en de treinreiziger krijgt daar nu ook mee te maken.

'We vervoeren ongeveer 30 procent van de reizigers vergeleken met pre-corona', legt provinciebestuurder Fleur Gräper (D66) uit. 'In het weekend - na de avondklok - rijden er nu zelfs meer chauffeurs rond dan reizigers. Dat vraagt om serieuze aanpassingen.'

Na 21.00 uur amper reizigers

Bij de treinen van Arriva waren de reizigersopbrengsten in januari ongeveer 65 procent lager dan in januari 2019. En het ligt volgens de provincie niet in de lijn der verwachting dat dit zich snel gaat herstellen.

Per 8 februari zijn de busdienstregelingen al versoberd. Het was de derde aanpassing in de busdienstregeling sinds we met het coronavirus te maken hebben. Zo'n 30 procent van de reizigers gebruikt de bus. In het weekend na 21.00 uur is dat slechts 8 procent.

Minder sneltreinen

De cijfers voor de trein zijn vergelijkbaar. Daarom wordt ook de dienstregeling voor de trein vanaf 22 februari afgeschaald. Dat duurt in ieder geval tot 2 maart, of langer als de lockdown verlengd wordt. 'Zodra coronamaatregelen worden versoepeld, zullen we direct met Arriva gaan kijken of en hoe de dienstregeling weer kan worden uitgebreid.'

Voor de treinen van Arriva betekent de versobering van de dienstregeling dat de spitssneltrein tussen Groningen en Winschoten, Warffum en Groningen en Groningen en Zuidhorn in de avond worden opgeheven. De trein blijft daar in beide richtingen twee keer per uur rijden in plaats van de gebruikelijke drie of vier ritten.

Het aantal sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden wordt ook verminderd. In de spits verandert er niets, maar buiten de spits rijden alleen stoptreinen. Dat betekent dat reizigers buiten de spits tien minuten langer onderweg zullen zijn tussen Groningen en Leeuwarden.

Ingewikkelde puzzel

Daarmee is het probleem voor nu opgelost, maar niet voor de langere termijn. In een brief aan Provinciale Staten schrijft Gräper: 'Afhankelijk van de snelheid waarop de reizigersaantallen zich weer herstellen en de kosten die daarbij gemaakt moeten worden, is er een risico voor de provincie. Om de risico's te beperken zullen wij ook andere opties tot besparingen met Arriva verkennen.'

'Het is een ongelofelijk ingewikkelde puzzel', vertelt Gräper. 'De verwachting is dat zelfs als alle maatregelen straks opgeheven zijn, we nog steeds wel tot 2025 bezig zijn tot we weer op het niveau zitten van voor de lockdown. Dat is een enorme opgave met beperkte mogelijkheden. Ga je snijden in de dienstregeling of ga je er geld bij neerleggen? Die discussie zullen we nadrukkelijk met elkaar moeten voeren.'

