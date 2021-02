Celstraf voor stalker van minderjarig meisje

Voor het stalken van een minderjarig meisje is een 59-jarige man uit Winschoten veroordeeld tot een half jaar cel. Hiervan is de helft voorwaardelijk. De man moet zich laten behandelen in een psychiatrische kliniek. Hij hoeft niet te worden opgenomen.

Tegen hem was een celstraf van vijftien maanden geëist, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Het lastigvallen van het slachtoffer begon in januari 2019 en stopte pas eind juli 2020. Het meisje was zestien jaar toen het begon.

De man probeerde van alles om met haar in contact te komen. Hij zocht haar op haar werkplek op, volgde haar op straat, in winkels en fietste achter haar aan terwijl ze vanaf de sportschool naar huis reed. Hij stopte kaarten in haar brievenbus en vertelde haar mentor op school leugens over het slachtoffer. De mentor lichtte de ouders in en de politie werd ingeschakeld.

De rechter vond de zaak ernstig. De man is op meerdere moment tot stoppen gemaand en hij mocht niet meer in de winkel komen waar het meisje werkt. Maar het hielp niets. Bij de man is schizofrenie vastgesteld en is hij daardoor in verminderde mate toerekeningsvatbaar. Hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van 1500 euro betalen en de rechter legde hem een locatie- en contactverbod op met het slachtoffer.