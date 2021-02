Studenten balen van feestjes: 'Velen houden zich wél aan de coronaregels'

Studenten komen als het over corona gaat regelmatig negatief in de media. Maar er zijn ook veel studenten die zich wel 'gewoon' aan de maatregelen houden, stellen een aantal Groningse studenten.

Kelsey van Dillen studeerde tot voor kort in Groningen en vond dat een stuk lastiger toen de maatregelen vorig jaar ingesteld werden. ‘Ik kreeg minder begeleiding, we werden eigenlijk aan ons lot overgelaten,’ vertelt ze.

Geen reden meer om in Stad te blijven

Joël ten Have, student aan de Rijksuniversiteit Groningen, woonde op kamers, maar is teruggegaan naar zijn ouders. Hij mist de feestjes en zag geen reden meer om in Stad te blijven wonen. Hij vindt het fijn om na de colleges met wat studenten na te praten, maar het huidige maatregelenpakket maakt dat erg lastig.

Die feestjes en sociale contacten mist ook mbo-student Anton Mulder. Hij woont nog wel in Groningen en haalde veel energie uit het ontmoeten van nieuwe mensen.

Hoeveel nut heeft een avondklok als mensen toch wel bij elkaar komen? Anton Mulder - mbo-student

De studenten hebben geen grote moeite om zich aan de maatregelen te houden, maar zien wel om zich heen dat er bijvoorbeeld vaker in de middag afgesproken wordt in plaats van ’s avonds. Mulder zet dan ook zijn twijfels bij de avondklok: ‘Hoeveel nut heeft dat als mensen toch wel bij elkaar komen?’

Bovendien zien ze alle drie dat er regelmatig ’s avonds feesten worden georganiseerd, waarbij studenten bij elkaar blijven slapen.

'Jammer dat die feesten er zijn'

Mulder vind het jammer dat die feesten er zijn, want als hij afspreekt met andere studenten weet hij niet wie er naar zo’n feestje zijn geweest.

‘Het zou kunnen dat iemand daar is geweest en besmet is geraakt, waardoor diegene mij ook kan besmetten. En ik wil mijn familie en collega’s graag beschermen.’ Ten Have is het met hem eens en zou willen dat mensen meer verantwoordelijkheid zouden nemen, zodat er snel weer meer mogelijk is.

Als er nóg meer dichtgaat is er minder kans dat het virus zich verspreidt Anton Mulder - student

Van Dillen vindt de maatregelen buitenproportioneel, er wordt volgens haar te veel gekeken naar het virus. Mensen met een burn-out, depressies, kindermishandeling en zelfmoord zouden meer aandacht moeten krijgen.

Volgens Mulder zou het juist een uitkomst zijn om nu strengere maatregelen te nemen, zodat de besmettingscijfers sneller dalen. ‘Dan zal het draagvlak wel kleiner worden, maar als er nog meer dichtgaat is er minder kans dat het virus zich verspreidt,’ aldus Mulder.

Duidelijk communiceren

Daarbij moet de overheid duidelijk communiceren, het is volgens hem belangrijk om vertrouwen te winnen: ‘Dat gaat nu met die avondklok behoorlijk mis en daardoor nemen minder mensen het serieus.’

