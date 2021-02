RUG en Hanzehogeschool gaan door met sneltesten

Het ministerie van Onderwijs wil graag weten of de inzet van sneltesten nuttig is om komend studiejaar weer meer fysiek onderwijs mogelijk te maken. RUG en Hanze zetten daarom een proef op en boden studenten die in januari een fysiek tentamen hadden, de mogelijkheid zo'n sneltest te doen. Alleen bij een negatieve uitslag mochten ze de tentamenhal in.

De proefperiode van drie weken is voorbij, maar de twee onderwijsinstellingen breiden het onderzoek uit. Dit kan, omdat het geld dat het ministerie beschikbaar stelde, nog niet op is.

Opkomst was niet al te hoog

Tijdens de tentamenperiode lieten 323 studenten zich testen voorafgaand aan hun tentamen; dat is ongeveer een kwart van het aantal uitgenodigde studenten. RUG-woordvoerder Riepko Buikema kan niet zeggen of dit tegenvalt. 'We zijn vooral trots dat we zo snel een testlocatie hebben weten te realiseren.'

Medewerkers van de snelteststraat op Zernike (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

De capaciteit was in elk geval veel groter: de teststraat kan tot 450 studenten per dag aan. Het verhogen van de opkomst heeft in het vervolgonderzoek dan ook prioriteit. 'We moeten nu kijken welke lessen we kunnen trekken als we dit in september grootschalig willen inzetten.'

Proef krijgt vervolg, ook voor docenten

De komende weken gaan de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool daarom door met de proef. Drie groepen kunnen een sneltest krijgen: studenten en surveillanten die een fysiek tentamen hebben of observeren, studenten en docenten in het praktijkonderwijs en studenten die een studieplek reserveren, bijvoorbeeld in de Universiteitsbibliotheek. Buikema: 'Het is nu zaak dat we de opkomst verhogen'.

Veel studenten zitten nu ook nog eens bij hun ouders Riepko Buikema - woordvoerder RUG

'Teveel moeite en teveel onzekerheid'

Een paar verklaringen voor de relatief lage opkomst heeft de universiteit al wel, vertelt Buikema, aangezien studenten zijn ondervraagd. Belangrijke reden om niet mee te doen, is de afstand tot de testlocatie. Ze kunnen de test namelijk niet direct voorafgaand aan het tentamen doen. Studenten moeten er een extra keer voor naar Zernike komen. 'En veel studenten zitten nu ook nog eens bij hun ouders.'

Tweede struikelblok is dat studenten zorgen hebben over de gevolgen van een positieve test. Ze mogen de tentamenhal dan natuurlijk niet in, maar wanneer en hoe kunnen ze het tentamen dan wel maken. 'Ze willen bijvoorbeeld weten of ze dan 's avonds online het tentamen kunnen doen. Er is natuurlijk altijd een herkansing, maar hoe dit geregeld is, verschilt per opleiding.'

Tot slot blijken studenten nog allerlei vragen te hebben. 'Zoals: ik heb al corona gehad, rol ik dan positief uit de test? Dit zijn vragen die wij met betere voorlichting wellicht best kunnen wegnemen.'

Resultaten naar ministerie

Het onderzoek naar de mogelijkheden om de opkomst te vergroten, gebeurt door de Aletta Jacobs School of Public Health. Ook juridische en medische aspecten van de pilot worden meegenomen. Eind april moeten de conclusies richting het onderwijsministerie worden gestuurd.

