Energiecoöperatie herinvesteert 'zak geld' in nieuwe turbines: 'Dit is vrij uniek'

De initiatiefnemers van het windpark hebben een fonds gevuld met in totaal 275.000 euro. Daar komt nog eens een ton bij vanwege de wettelijk verplichte bijdrage voor de aanleg van een nieuwe windturbine. 'Tachtig procent van dit bedrag wordt verdeeld onder de 143 omwonenden', vertelt Johan van Dalen van de ECOO. 'Dat is zo'n 2000 euro per huishouden.'

Vrij uniek

'De overige twintig procent investeren wij als coöperatie in een of twee windmolens in Eemshaven-West. Dat is vrij uniek. Onze leden hebben daar de laatste vergadering toe besloten.'

Het plan is om de ontwikkelkosten à 5 ton op te hoesten. 'De kans is groot dat dit gaat lukken.'

6 miljoen euro per turbine

Als het park daadwerkelijk aan wordt gelegd, wacht de volgende stap voor de coöperatie. 'Dan moeten we naar de bank om geld te lenen, want dan gaat het om 6 miljoen euro per turbine. Het levert voor de hele omgeving iets op. Als Eemshaven-West klaar is, dan putten er nog meer mensen uit de bronnen.

