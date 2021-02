Gemeente wil ruim half miljoen voor nieuwe entree van 'oude' Oosterpoort

De Oosterpoort is in beeld (Foto: RTV Noord)

De gemeente Groningen wil ruim een half miljoen euro uittrekken voor de verbouwing van de entreehal van de huidige Oosterpoort. Hoewel er in 2030 een nieuwe Oosterpoort moet komen, ziet wethouder Paul de Rook (D66) deze investering in het huidige gebouw wel zitten.

'We willen er voor zorgen dat de Oosterpoort ook de komende tien jaar een plek is waar artiesten en publiek naartoe willen gaan', zegt De Rook. 'We moeten er iets voor doen om te zorgen dat het een hoogwaardig muziekcentrum blijft.'

Entree en restaurant

De komende maanden krijgen de entree en het restaurant daarom een opknapbeurt, als het aan De Rook ligt. De gemeenteraad buigt zich er later nog over.

We verwachten dat dat voor de commerciële kant van de Oosterpoort een positief effect kan hebben Paul de Rook - wethouder

'De horeca krijgt een betere plek, want het restaurant zit een beetje weggestopt. Dat wordt mooier gemaakt, het ziet er straks beter uit. We verwachten dat dat voor de commerciële kant van de Oosterpoort een positief effect kan hebben.'

Kan het niet goedkoper?

Er wordt 575.000 euro uitgetrokken voor de plannen. Dat bedrag wordt betaald uit het onderhoudsbudget dat al voor de komende tien jaar was vrijgemaakt.

'We doen een aantal dingen uit het onderhoudsbudget ook niet, zodat we dit wél kunnen doen', legt De Rook uit. 'Bepaalde zaken dachten we te moeten vervangen, maar dat is iets minder nodig. Dat geld zetten we nu anders in.'

We willen klaar zijn voor de periode waarin er weer meer mensen richting het theater komen Paul de Rook

Rustige periode

Het werk staat voor de komende maanden op de planning: voor de zomer moeten de entree en het restaurant vernieuwd zijn.

'We willen zo klaar zijn voor de periode waarin er weer meer mensen richting het theater komen. Zeker in 2022 moet dat het geval zijn: 2021 is nog een beetje onzeker. Bovendien hoeft er op dit moment geen programma voor te wijken', besluit de wethouder.

