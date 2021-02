Stadspark moet autoluw worden (en liever ook geen 'knetterende brommertjes' meer)

Het Stadspark in Groningen moet in de toekomst autoluw worden. Auto's mogen er nog wel komen, maar parkeren dan op andere plekken. Tenminste, als het aan het college van burgemeesters en wethouders ligt.

'We willen er bijvoorbeeld voor zorgen dat het parkeerterrein bij de Gasunie in het weekend gebruikt kan worden voor activiteiten in het Stadspark', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

Parkeerplaats bij voetbalclub verdwijnt

Op die manier is het parkeerterrein aan de Concourslaan bij voetbalclub Stadspark niet meer nodig, is het idee. 'Mensen kunnen dan via een voetverbinding over de Drafbaan op hun plek van bestemming komen.' Op de plek waar die parkeerplaats nu zit kan dan een skatebaan komen.

'De auto's komen via de zuidkant van het Stadspark binnen, daar is de verbinding met de rest van de stad. Op deze manier hoeven ze zo weinig mogelijk door het park te rijden, en zijn ze toch dichtbij de plek waar ze moeten zijn', zegt Van der Schaaf.

'Voormalige' drafbaan

Ook op een deel van de drafbaan zelf, door wethouder Glimina Chakor al de 'voormalige Drafbaan' genoemd, moet geparkeerd kunnen worden.

'Maar alleen als er geen evenementen zijn', zegt wethouder Van der Schaaf. 'Het aantal parkeerplaatsen blijft bovendien beperkt, want we willen voorkomen dat het één grote parkeerplaats wordt.'

We willen de drafbaan opengooien zodat mensen er naartoe kunnen als ze daar zin in hebben. Om te picknicken of om te skeeleren Glimina Chakor - wethouder

Die drafbaan gaat op dagen dat er geen evenementen zijn ook open voor Stadjers en anderen die er willen recreëren, is het idee van de wethouders.

'Geef de drafbaan terug aan de stad', is iets wat je veel hoort in gesprekken', zegt wethouder Chakor (GroenLinks). 'We willen de baan daarom opengooien zodat mensen er naartoe kunnen als ze daar zin in hebben. Die kunnen er bijvoorbeeld met hun picknickkleed naartoe, of ze kunnen er skeeleren, vliegeren of luieren.'

Knetterende brommertjes

Dat luieren gebeurt dan in zo veel mogelijk stilte, als het aan de wethouders ligt. Behalve de auto wordt ook rijden met de scooter mogelijk aan banden gelegd.

'Je zult er aparte maatregelen voor moeten nemen als je dat lawaai wilt verminderen, maar ik vind niet dat het bij een stadspark hoort dat je daar met knetterende brommertjes heel hard doorheen rijdt', zegt wethouder Van der Schaaf.

Maar we willen dit jaar en volgend jaar met de uitvoering aan de slag Roeland van der Schaaf - wethouder

Aan de slag met het Stadspark

Mensen die dat willen kunnen de komende tijd hun mening geven over de plannen die het college van burgemeester en wethouders met het vernieuwde stadspark heeft.

'Dat zal ongetwijfeld nog tot aanpassingen leiden, het is ook een proces van jaren', zegt wethouder Van der Schaaf. 'Maar we willen dit jaar en volgend jaar wel met de uitvoering aan de slag, bijvoorbeeld met de drafbaan. Binnen een paar jaar gaan we echt merken dat het Stadspark nog meer een park is dat hoort bij onze fantastische stad.'

