Opnieuw is een Statenlid uit Forum voor Democratie gestapt. Henk Marquart Scholtz stopt vanwege de ophef over racistische uitingen in appgroepen van de partij. Hij wil zich er niet langer aan conformeren.

‘Ik heb dat met stijgende verbazing in Elsevier gelezen’, stelt het opgestapte Statenlid. ‘Kijk, als in een jonngerenzuipkeet dat soort opmerkingen gemaakt worden ver na 12 uur omdat er drank in de man is, dan is dat voorstelbaar maar niet goed te praten... Maar als dat in een serieuze landelijke politieke partij wordt gezegd door mensen die de leiding in handen hebben, dan is dat uiterst kwalijk.'

Niet de eerste

Marquart Scholtz heeft daarop de overgebleven Statenleden Bart van der Werf en Daniël Osseweijer laten weten niet langer onder de vlag van Forum voor Democratie te willen functioneren. Hij is niet de eerste: van Eddy Kuiper is al een jaar niets meer vernomen en Robert Pestman stopte rond de jaarwisseling, om verder te gaan als statenlid voor Code Oranje.

De personen die de partij leiden doen dat op een volstrekt onverstandige manier Henk Marquart Scholtz

‘Ik heb toen al overwogen mijn lidmaatschap te beëindigen’, zegt Marquart Scholtz, 'nadat dat ik meermaals contact had met Thierry Baudet en hem op dingen heb gewezen waar ik het niet mee eens was.’ Maar toen het racisme in appgroepen in de top van de partij opnieuw opdook, was voor Marquart Scholtz de maat vol. ‘Maar ik wilde niet met Pestman mee, want Code Oranje is een partij die mij niet zint.’

'Zeer somber over de toekomst'

Marquart Scholtz vindt het wel tragisch hoe Forum voor Democratie aan een vrije val begonnen is. ‘Het is doodzonde’, treurt hij. ‘Baudet had goud in handen maar hij veranderde dat in oud ijzer. De partij heeft zeer goede politieke standpunten, maar het is daarnaast een kwestie van personen die de partij leiden en dat doen op een manier die volstrekt onverstandig is in mijn ogen. Ik ben zeer somber over de toekomst van Forum voor Democratie.’

