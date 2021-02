Vrouwelijke verdachte woningoverval is ziek en mag van rechter naar huis

Een 41-jarige vrouw uit Duitsland die verdacht wordt van een gewelddadige inbraak waarbij een 78-jarige vrouw in haar woning in Groningen ernstig gewond raakte, mag haar strafproces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechter beslist. De vrouw is ziek.

Bij haar is een kwaadaardige tumor ontdekt en ze mag voor behandeling naar huis. Ze moet zich wel aan voorwaarden houden, zoals het aanwezig zijn bij de behandeling van haar eigen zaak. Die is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Twee dagen voor de rechtszaak

De vrouw en drie mannen uit Letland worden verdacht van een gewelddadige inbraak in een woning aan de Groningerweg. De 78-jarige bewoonster werd daarbij zwaar mishandeld.

De rechtbank trekt twee dagen uit voor de behandeling van deze zaak. De vrouw en een 29-jarige man uit Letland verschenen vanwege ziekte niet. De zaak tegen de man is met drie maanden uitgesteld.

Botbreuken in het gelaat

De woningoverval gebeurde in de nacht van 13 op 14 april 2019. De 78-jarige bewoonster belde zelf de volgende dag, laat in de middag, het alarmnummer. De vrouw was badend in haar bloed wakker geworden en kon zich niet herinneren wat er was gebeurd. Haar woning was overhoop gehaald.

De vrouw werd met meerdere botbreuken in haar gezicht en lichte hersenletsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Dna en vingerafdrukken gevonden

Het viertal werd in juni en juli 2020 aangehouden. Zij kwamen in beeld door een dna-hit op een stuk tape dat op de sensor van de buitenlamp van de woning was geplakt. Het was van een 41-jarige man uit Letland. Het dna kwam overeen met zijn celmateriaal dat vanwege een vergelijkbaar delict in de dna-databank in Duitsland was opgeslagen.

Uit de woning in Groningen werden een oude televisie en sieraden meegenomen. Een dasspelddoosje bleef achter bij een container van het slachtoffer. Op dat doosje zat het dna van de 29-jarige verdachte. De derde verdachte, een 58-jarige man uit Letland, liet een vingerafdruk achter op de tape op de lamp.

BMW van verdachten gezien

Uit de telefoongegevens blijkt dat de telefoons van de vier verdachten zijn gebruikt rond het tijdstip van de overval en de masten rondom die plek hebben aangestraald.

Buurtbewoners verklaarden dat zij een grijze BMW met een kenteken uit Letland hebben zien staan. Zij zagen een Oost-Europese vrouw, die buiten stond te bellen.

Eenmansactie

Alleen de zaken tegen de 58-jarige en 41-jarige mannen werden inhoudelijk behandeld. Zij gaven toe dat zij die nacht in Groningen zijn geweest. De 41-jarige nam alle schuld op zich. Hij was alleen in de woning geweest, was onder invloed van drugs en drank en doorzocht de woning op drugs of geld.

Hij herinnerde zich alleen dat hij de televisie in de auto zette. De drie anderen zaten nog in de wagen. Door de drugs was de rest van het gebeuren voor hem een zwart gat.

De 58-jarige zei dat hij de auto bestuurde en hij deed niet mee aan het drugs- en drankgebruik in de wagen. Pas bij de woning van de vrouwelijke verdachte in Duitsland, had hij door dat in Nederland was ingebroken. In die woning lagen meer gestolen goederen uit de woning in Groningen.



Vervolg strafzaak

Volgens de planning maakt de officier van justitie donderdag haar strafeisen bekend en komen daarna de advocaten van de verdachten aan het woord.

