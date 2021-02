RUG-hoogleraar mag imago China niet beschadigen volgens contract

Dat meldt de NOS, die het contract in handen heeft.

De hoogleraar is in dienst bij de RUG, maar wordt voor de helft betaald door een organisatie die volgens de NOS banden heeft met de Chinese overheid, het Groningen Confucius Instituut.

'Strookt niet met academische vrijheid'

In het contract staat dat de Chinese partner de aanstelling van de Groningse hoogleraar eenzijdig kan opzeggen als zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten 'de Chinese wet serieus overtreden of het imago van China zware schade toebrengen'.

China kan de clausule gemakkelijk gebruiken als een stok om mee te slaan Ingrid d'Hooghe - onderzoeker Clingendaelinstituut

'Deze overeenkomst spoort niet met de academische vrijheid,' zegt Rob de Wijk, hoogleraar internationale relaties en veiligheid aan de Universiteit Leiden, tegen de NOS. De Wijk noemt het naïef van de RUG om akkoord te gaan met de voorwaarden.

'Jammer dat er niet onderhandeld is'

'China kan de clausule over imagoschade gemakkelijk gebruiken als een stok om mee te slaan. Steeds meer onderwerpen worden taboe in de ogen van China', zegt Ingrid d'Hooghe, senior onderzoeker aan het Clingendaelinstituut tegen de NOS. 'Dat geldt niet alleen voor Tibet en de Oeigoeren, maar ook voor onderwerpen als de oorsprong van het coronavirus, China-cartoons, of Chinese kunstenaars die in ongenade zijn gevallen.'

'Het is jammer dat de RUG niet heeft heronderhandeld bij de verlenging van het contract om de vrijheid van onderwijs en invulling van het curriculum te waarborgen,' zegt d'Hooghe. Zij heeft soortgelijke contracten ingezien tussen twee andere Europese universiteiten en China. 'Daarin werd geen clausule over imagoschade voor China opgenomen zoals in het contract met de RUG.'

RUG: vrijheid niet onder druk

Het universiteitsbestuur in Groningen is van mening dat de overeenkomst 'de academische vrijheid niet onder druk zet'.

In een reactie schrijft de onderwijsinstelling aan de NOS: 'Het ministerie van OCW is op de hoogte van de overeenkomst en de Tweede Kamer is er twee keer eerder over geïnformeerd. De desbetreffende hoogleraar heeft een vaste aanstelling bij de Faculteit der Letteren van de RUG. Hij krijgt zijn salaris via de RUG uitbetaald en wordt voor zijn functioneren beoordeeld door de RUG. Hij is dus als persoon en wetenschapper niet afhankelijk van financiering door Hanban.'

