Verdachte in moordzaak Els Slurink blijft 90 dagen langer vast

De verdachte zit nog in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Slurink werd in 1997 om het leven gebracht in de stad Groningen. De zaak zat jarenlang op slot. Het onderzoek werd eerder dit jaar heropend, met een campagne waarin het publiek werd gevraagd om nieuwe informatie.

Veelpleger kwam in beeld door dna

De 44-jarige man, Jahangir A., werd op 5 februari aangehouden in Geldrop. Hij staat bekend als veelpleger. Om die reden zit zijn dna in de landelijke databank. In december werd een dna-profiel dat bij Slurink was gevonden, ingevoerd en zo is het tot een match gekomen.

Lees ook:

- Coldcaseteam schoof inbrekersscenario aan de kant: ‘Ik verwijt dat mijzelf’

- 'Verdachte moordzaak Els Slurink is gevonden dankzij dna-match'

- Doorbraak in moordzaak Els Slurink: 44-jarige man aangehouden