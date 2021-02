Voormalig topscheidsrechter Egbert Mulder (80) overleden

'Tot een week geleden was hij ontzettend vitaal. Hij stond volop in het leven', vertelt zijn zoon Erik, voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Groningen. 'Een week geleden is hij positief getest, daarna ging het snel achteruit. We zijn blij dat we met de familie waardig afscheid hebben kunnen nemen.'

Niet alleen scheidsrechter, ook in bestuur Eurovoetbal

Mulder maakte in het seizoen 1970/1971 zijn debuut als scheidsrechter in het betaalde voetbal en bleef dat vervolgens zo'n 20 jaar doen. Ook zat Mulder 15 jaar in het bestuur van Eurovoetbal.

Scheidsrechter Mulder tijdens Feyenoord-Ajax in april 1988 (Foto: ANP)

Internationaal scheidsrechter

Mulder floot ook internationaal. Zo was hij de scheidsrechter tijdens de halve finale van de UEFA Cup tussen Tottenham Hotspur-Barcelona in 1982.

'Daar waren alle 22 spelers binnen 10 minuten al volop aan het vechten. Het was zó heftig dat ik binnen de kortste keren twee gele en een rode kaart moest trekken om het in de hand te houden. Je kent het wel: grote belangen, irritante Spanjaarden, felle Britten. Dan komt je noordelijke mentaliteit toch weer van pas; nuchterheid en doorpakken. De Duitse waarnemer beoordeelde de moeilijkheidsfactor van dit duel met een 4, dat is het hoogste cijfer, en mijn leidinggeven werd ook beoordeeld met een 4. Prima dus', zei Mulder in april vorig jaar over dat duel tegen Dagblad van het Noorden.

Scheidsrechter Mulder nam afscheid op Eurovoetbal (Foto: Archief familie Mulder)

