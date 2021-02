Er wordt weer over de tram gesproken in de Groninger politiek

In de gemeenteraad van Groningen staat de tram weer op de politieke agenda. Meerdere partijen vinden het vreemd dat de aanleg van een tramlijn niet is meegenomen in een verkeersonderzoek rondom de bereikbaarheid van Zernike.

Die bereikbaarheid staat namelijk onder druk en er is in opdracht van de provincie en de gemeente een onderzoek uitgevoerd om daarvoor oplossingen te vinden. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat een nieuwe treinverbinding of aangepaste busroutes soelaas kunnen bieden. Het stoort meerdere partijen dat er met geen woord over de tram wordt gesproken.

'Tram is goed vervoermiddel'

'Het is een teleurstellend onderzoek', zegt Benni Leemhuis namens GroenLinks. Zijn partij is de grootste in de gemeenteraad en groot voorstander van een tram. 'Je doet dus onderzoek naar een trein en een bus, maar je neemt de tram daarin niet mee? Dat is nou juist een goed vervoermiddel in een stad', zegt Leemhuis enigszins ontstemd.

Groningen en de tram

De tram is nogal politiek beladen bij de gemeente Groningen. In 2012 zorgde het afblazen van de komst van een tram voor een bestuurscrisis. De komst was destijds al in een vergevorderd stadium, maar de financiering was nogal een punt van zorg. Waar partijen eerder nog enthousiast waren, daar brokkelde in de loop der tijd de steun af. Uiteindelijk barstte de bom en GroenLinks en PvdA stapten toen uit het college.

Terug naar nu, niet alleen GroenLinks had meer willen lezen over de kansen van een tram richting Zernike; 100% Groningen, Student en Stad, Partij voor de Dieren en SP wilden dat eveneens. Uit recent onderzoek blijkt dus dat de aanleg van een nieuwe spoorlijn naar Zernike de bereikbaarheid van de campus kan verbeteren.

'Als we dit wisten'

D66 liet zich niet uit over de tram, maar ziet de aanleg van een nieuwe spoorlijn wel zitten: 'Als we wisten hoe Zernike zich zou ontwikkelen, dan hadden we dit 30 jaar geleden al gedaan', aldus Tom Rustebiel.

Coalitiepartner GroenLinks ziet die nieuwe spoorlijn juist niet zitten omdat het ten koste gaat van de natuur. 'We zijn groot voorstander van treinen, maar op deze plek is het lastig', aldus Leemhuis. 'Die nieuwe spoorlijn doorkruist de ecologische structuur. Het blijkt qua exploitatie ook een dure route te zijn.'

Spoor heeft nadelen

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) zet ook een kanttekening bij het extra spoor. 'Het risico is dat het een grote barrière kan zijn voor de leefbaarheid in de stad. Je moet heel goed nadenken of je dat soort barrières wil. Het neemt niet weg dat er een vraag ligt voor de bereikbaarheid van Zernike.'

Op die vraag is tijdens het debat van woensdagavond nog geen antwoord gekomen. Het stadsbestuur zal binnenkort met een plan komen waarin de bereikbaarheid van de gehele gemeente wordt belicht. GroenLinks denkt er over na om een onderzoek naar de mogelijke komst van een tram richting Zernike af te dwingen.



