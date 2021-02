UMCG test honderden medewerkers om corona-uitbraak in te dammen

Het UMCG test zo'n 300 medewerkers om een uitbraak van de Britse coronavariant in het ziekenhuis in te dammen. Inmiddels zijn er in totaal 34 besmettingen gevonden op en rond de afdeling C2, waar hart- en longpatiënten worden verpleegd.

Het ziekenhuis kwam het virus maandag op het spoor op de afdeling. Toen werden er 20 besmettingen gevonden: negen medewerkers en elf patiënten. Inmiddels zijn er zestien medewerkers en achttien patiënten besmet met het virus.

'Britse variant moeilijker in te dammen'

Woensdagmiddag werd ook vastgesteld dat het gaat om de Britse variant. Dat werd al verwacht maar een woordvoerder noemt het erg vervelend, omdat die variant besmettelijker is. 'Dat kan het moeilijker maken om deze uitbraak in te dammen.'

Om nieuwe besmettingen op te sporen worden zo'n 300 medewerkers preventief getest. Het gaat om omliggende afdelingen en medewerkers met wie het personeel van de besmette afdeling vaker contact heeft. 'Dat is heel veel werk, maar het kan niet anders. Want het doel is om te voorkomen dat de verspreiding verder gaat', zegt de woordvoerder.

Bron nog niet gevonden

De bron van de uitbraak is nog niet gevonden, daar wordt uitgebreid bron- en contact onderzoek naar gedaan. De eerste besmetting was weliswaar bij een medewerker, maar dat wil niet zeggen dat hij of zij ook de bron van de uitbraak is.



Het personeel van de afdeling is ook nog niet gevaccineerd. Er zijn momenteel zo'n 600 zorgmedewerkers ingeënt, maar dat zijn er vooral eerste hulp - en ic-medewerkers. De rest van de ongeveer 8000 zorgmedewerkers van het ziekenhuis is later aan de beurt.

