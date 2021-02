Eis: tot zeven jaar cel voor woningoverval op 78-jarige vrouw

De officier van justitie vindt dat zij samen de diefstal met geweld in Groningen hebben gepleegd. De straf van de 41-jarige moet volgens het OM hoger zijn, omdat hij diegene zou zijn geweest die het slachtoffer zo toetakelde. De zaken tegen twee medeverdachten zijn wegens ziekte uitgesteld.

Slachtoffer was toegetakeld

De agenten schrokken enorm toen zij op 13 april 2019 in de namiddag het slachtoffer in haar woning aan de Groningerweg aantroffen. Het gelaat van de vrouw was gezwollen en bijna onherkenbaar. De vrouw belde zelf met de hulpdiensten. Ze was wakker geworden in haar bloed en wist niet wat er was gebeurd. Haar woning was doorzocht.

Het gebit van het slachtoffer lag in stukken onder de radiator en haar bril onder een kastje. Het slachtoffer werd met meerdere botbreuken in het gezicht en met een lichte hersenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het is schokkend hoeveel geweld op de vrouw is uitgeoefend, zei de officier van justitie. De vrouw is zeer waarschijnlijk in haar slaap overvallen.

Anonieme brief

Tot twee keer toe werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Er kwam aanvankelijk geen tip binnen die leidde naar de verdachten. Totdat er een anonieme brief binnenkwam waarin stond dat er die nacht bij de woning van het slachtoffer een grijze BMW was gezien. De getuige had ook het kenteken gezien en dat de wagen uit Letland kwam.

Die getuige had in elk geval twee mannen en een vrouw bij de auto gezien. Buurtbewoners verklaarden ook over een Oost-Europese vrouw bij de woning en een grijze BMW. Door de achtergebleven dna-sporen in de woning werden de vier in juni en juli 2020 aangehouden. Tijdens een doorzoeking van de woning van de vrouw in het Duitse Dörpen vonden de agenten spullen die gestolen waren in Groningen.

Meer inbraken

Uit de telefoongegevens blijkt dat de vier ten tijde van de overval in Groningen in de buurt zijn geweest. De 41-jarige vrouw heeft een relatie met de 41-jarige man uit Letland. Het stel en de 58-jarige man uit Letland worden eveneens verdacht van een gewelddadige inbraak in Sögel (Duitsland). De 41-jarige man wordt ook verdacht van een woninginbraak in Heede (Dld).

De werkwijze in de Duitse zaken en de overval in Groningen komen sterk overeen. De 41-jarige man zit vanaf zijn veertiende celstraffen uit en heeft inmiddels in zijn leven totaal ruim 20 jaar achter slot en grendel gezeten. De man heeft alcohol- en drugsproblemen. De 58-jarige man is in meerdere Europese landen veroordeeld.

'Sorry, sorry, wat heb ik gedaan'

De officier gaat ervan uit dat de 41-jarige man verantwoordelijk is voor het geweld in de woning in Groningen. Van hem zijn bloedsporen in de slaapkamer van de vrouw gevonden en hij zegt zelf dat hij als enige binnen is geweest. Door drank en drugs weet hij zich nagenoeg niets meer te herinneren.

'Sorry, sorry, wat ik heb gedaan met dat oude mens', zei hij tegen de rechter. In en bij de woning zijn ook sporen gevonden van de overige twee mannen uit Letland. De officier van justitie gaat ervan uit dat de vier gezamenlijk hebben voorbereid en uitgevoerd. Niemand heeft zich op cruciale momenten teruggetrokken, zei de officier. De bewoonster belde tot half elf met haar zus en ging een uur later naar bed. Kort daarop kreeg ze nachtelijk bezoek. De kans is groot dat de vier de woning van het slachtoffer van tevoren hebben verkend.

Zelfstandige vrouw

Uit het onderzoek blijkt niet dat er van tevoren afspraken zijn gemaakt over het gebruikmaken van geweld. De vier zijn vanuit Duitsland gekomen om in Nederland in te breken. Ze zijn allemaal teruggegaan naar Duitsland en niemand bekommerde zich om de zwaargewonde vrouw, zei de officier. Ze eiste voor het slachtoffer een smartenbedrag van 3500 euro. De vrouw woonde tot de overval zelfstandig in de woning en deed zelf boodschappen met haar auto. Ze woont nu noodgedwongen in een verzorgingstehuis en beweegt zich voort met een rollator.

De uitspraak is over twee weken.



