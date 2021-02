Jordy Kuiper vertrekt vroegtijdig bij Franse club

De Groningse basketballer Jordy Kuiper vertrekt vroegtijdig bij het Franse CEP Lorient Basket. De 25-jarige Stadjer ging afgelopen zomer in Frankrijk aan de slag en had een contract getekend voor één seizoen bij de club uit Bretagne.

CEP Lorient Basket komt uit op het derde niveau van Frankrijk en staat momenteel derde op de ranglijst. Kuiper speelde dit seizoen in twaalf wedstrijden gemiddeld zeventien minuten, waarin hij gemiddeld goed was voor bijna acht punten.

Na teleurstelling genieten in Grunn

De club meldt dat er na ‘onderling overleg’ is besloten om het contract te beëindigen. ‘We willen Jordy bedanken voor zijn professionaliteit en zijn menselijke kwaliteiten en wensen hem veel succes voor zijn toekomst’, aldus de club.

Jordy Kuiper voegt toe: ‘Er zijn totaal geen slechte gevoelens tussen de club en mij. Deze gezamenlijke beslissing zat er al een tijdje aan te komen en is uiteindelijk, hoe teleurstellend het ook blijft natuurlijk, simpelweg het beste voor beide partijen.’

‘Ik ga nu eerst naar huis om een paar dagen rustig in Grunn te genieten van mijn familie en vriendin. Ik heb tegen mijn agent gezegd dat we daarna even gaan zitten om te kijken wat nu de beste volgende stap is. Maar momenteel is er nog geen enkele specifieke club aan de orde, Donar dus ook niet’, zo laat Kuiper desgevraagd weten.

Spanje en IJsland

Het vorige seizoen speelde Kuiper in Spanje en eindigde hij met Cáceres als negende in de LEB Oro, op het tweede landelijke niveau. Daarvoor speelde de Groninger voor Grindavík, op het hoogste niveau van IJsland.

Van Groningen naar de VS

De 2.06 meter lange Kuiper begon in Groningen met basketballen en vertrok in 2012 naar Gran Canaria om te spelen voor de Canarias Basketball Academy. Vervolgens speelde hij vijf jaar in Amerika bij UNC Greensboro Spartans, voordat hij terugging naar Europa.

