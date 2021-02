Bewoners schimmelwoningen trekken aan de bel: ‘Het is 2021, dit kan zo niet langer’

Schimmel in de badkamer van een woning aan de Radiumstraat in Groningen (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

De bewoners spraken in op uitnodiging van de SP, de grootste oppositiepartij in de Groningse raad. De partij toont zich al jaren bezorgd over de schimmelwoningen, en kreeg woensdagavond bijval van alle andere aanwezige fracties.

'We leven niet in een plaggenhutje'

'Dit kan toch zo niet langer, we leven niet in Afrika in een plaggenhutje', zei Hettie van den Berg, één van de insprekers die namens de bewoners van de Iepenlaan en de Lijsterbeslaan spreekt. 'We willen een gezond huis, dat niet lekt, waar geen schimmel en geen tocht is.'

Mensen zijn boos en verdrietig, zegt Van den Berg. 'Ik ken nog wel iemand die wilde spreken, maar de emoties zitten zo hoog. Het is echt verschrikkelijk. Het wordt tijd voor verandering.'

'Zelf oplossen'

Andere huurders hebben soortgelijke ervaringen. 'In mijn vorige woning had ik schimmel, die werd gesloopt, en in mijn nieuwe woning zit weer schimmel. Maar ik moest het zelf wegwerken, dat heeft de woningcorporatie niet gedaan', zegt Lianne Tap uit de Radiumstraat.

'Wij willen een fijn huis. Ik woon hier met mijn vriend en mijn kindje, en ik maak me erge zorgen over onze gezondheid. Wij leven in een schimmelslaapkamer, dat is geen fijn idee. In 2021 kan dit gewoon niet meer.'

Longkanker

Johan Jansen die aan de Elzenlaan woont, kampt ook met schimmel in zijn huis. 'Ik heb longkanker', zegt hij, 'en ze weten niet waar het vandaan komt. Ik zit al jaren met de schimmel. Ik slaap al niet meer op m'n slaapkamer omdat ik de schimmel daar niet weg krijg.'

'Ik moet ventileren, ventileren en nog eens ventileren van de woningbouwcorporatie. Maar het helpt niets. Ik woon hier al 17 jaar, voor een deel samen met m'n twee jongens. Die hebben ook luchtwegproblemen. Het is tijd dat de corporaties er wat aan doen. We worden er flauw van, want de gezondheid gaat wel voor bij ons.'

Ik krijg een brok in m'n keel Bart Hekkema - raadslid

'Erg aangrijpend'

'Aangrijpende verhalen', noemt de voorzitter van de vergadering het woensdagavond. De twaalf politieke partijen zijn het daarmee eens, van Partij voor de Dieren tot PVV: 'Ik krijg een brok in m'n keel', zegt PvdD'er Bart Hekkema, 'Erg aangrijpend', zegt PVV'er Dennis Ram.

'Je voelt een soort schaamte als je hier zit', zegt CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens bovendien. 'Drie jaar geleden hebben we namelijk dezelfde discussie gehad. Er zijn huizen opgeknapt de afgelopen jaren, maar er zijn nog altijd mensen die in een schimmelwoning wonen', zegt Ubbens.

Prioriteit

Wat de CDA'er betreft moeten woningbouwcorporaties topprioriteit geven aan het oplossen van de problemen. De VVD, die de omstandigheden 'onacceptabel' noemt, is het daarmee eens. 'Je zou verwachten dat dit de grootste prioriteit heeft.'

Niet allemaal in één keer

PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf van Wonen baalt ook van de situatie, maar geeft ook aan realistisch te willen zijn. 'Het gaat vaak om woningen die net na de oorlog zijn gebouwd, dat zijn er veel. Corporaties kunnen die simpelweg niet allemaal in één keer renoveren.'

'Bovendien worden er ook andere prioriteiten gesteld', zegt Van der Schaaf. 'Je moet altijd kiezen. We kunnen wel andere keuzes maken, maar dat gaat dan ten koste van nieuwbouw en andere dingen.'

Verhuurdersheffing

Van der Schaaf richt, een maand voor de verkiezingen, daarbij zijn pijlen op het beleid in Den Haag. 'De vijanden zijn niet de woningbouwcorporaties, maar die zitten bij de manier waarop er de afgelopen jaren volkshuisvestingsbeleid is gevoerd. Daarvoor zijn allerlei partijen en bewindslieden verantwoordelijk.'

'Als we willen dat er wat verandert, moet er wat gedaan worden aan de verhuurdersheffing', zegt Van der Schaaf. Sinds 2014 moeten woningcorporaties die betalen: de heffing werd ingevoerd om de staatsschuld sneller af te kunnen lossen. Van der Schaafs PvdA, die destijds voor de invoering van de heffing stemde, wil de heffing inmiddels afschaffen. Zo moet er meer geld overblijven voor nieuwbouw en renovatie.

Of de heffing verdwijnt is vermoedelijk pas duidelijk als er een nieuw kabinet gevormd wordt. De gemeenteraad praat over enkele maanden weer over de prioriteiten voor woningbouwcorporaties. De SP dient al eerder plannen in de strijd tegen de schimmelwoningen in, of die het halen blijkt begin maart.

