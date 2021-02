Isis (14) ligt alleen maar op bed; inzamelingsactie voor dure operatie

De 14-jarige Isis uit Veendam lijdt aan het syndroom van Ehlers Danlos. Ze kan weinig anders dan op bed liggen. Een operatie in Barcelona kan haar helpen, maar daar is veel geld voor nodig. Haar familie hoopt dat met een inzameling voor elkaar te krijgen.

'Ze heeft er de laatste dagen veel last van, heeft veel pijn in haar nek en hoofd. Ze ligt voornamelijk', vertelt Isis' stiefvader Michel Ferwerda over haar situatie. De aandoening zorgt ervoor dat het bindweefsel in het lichaam kracht verliest, waardoor wervels van hun plek af gaan.

Ook moeder Chantal heeft het syndroom

Zonder operatie overleeft Isis het waarschijnlijk niet. Het syndroom is een erfelijke aandoening, haar moeder Chantal Jonk lijdt er ook aan. Zij is twee keer geopereerd in Barcelona, mede dankzij een inzamelingsactie.

De familie probeert nu een bedrag van zo'n 180.000 euro op te halen voor Isis. Een deel daarvan - 40.000 euro - is het bedrag dat eerder is geleend om de tweede operatie van moeder Chantal te betalen. Inmiddels is zo'n 32.500 euro binnen. 'Dus we zijn er nog lang niet', zegt Ferwerda.

'Nooit bij stilgestaan dat het erfelijk was'

Het was een harde klap voor de familie toen bleek dat Isis ook leed aan het syndroom. 'Het was zo'n rollercoaster met Chantal dat we er eigenlijk nooit bij stil hadden gestaan dat het erfelijk was. Maar ze begon steeds meer tekenen te vertonen van wat Chantal ook heeft.'

Mensen die willen helpen kunnen doneren via de website die is opgericht om Isis te helpen.

