Het nieuwe Opwierde: partijen willen bewoners beter betrekken

De gemeente Eemsdelta heeft de afgelopen periode gewerkt aan een plan hiervoor. Dat kreeg woensdagavond unanieme steun van de raad, maar verschillende partijen vinden wel dat bewoners beter betrokken moeten worden.

Vooral richtlijnen

Het zogenoemde 'beeldkwaliteitsplan' gaat over Opwierde-I, het gedeelte ten noorden van de Burgemeester Klauckelaan en de Burgemeester Hooft van Iddekingesingel. Het betreft achthonderd huizen die gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw, grotendeels huurwoningen. Ook de honderd schimmelwoningen zijn hierin meegenomen.

In het plan staat hoe de huizen er op hoofdlijnen in elke straat uit komen te zien. Wordt het vrijstaand, twee-onder-een-kap of komen er rijtjeswoningen? Komt er een plat dak of een puntdak? Welke tinten mogen de Groninger rode bakstenen hebben? Het zijn richtlijnen waar architecten nu mee aan de slag kunnen.

Zo moeten er op de locatie van de Bronswoningen, waar vroeger arbeiders woonden van de voormalige motorenfabriek Brons, opnieuw rijtjeswoningen komen met een plat dak. Aan de Nicolaas Westendorpstraat komen twee nieuwe appartementsgebouwen die samenhang moeten hebben met de huidige twee complexen, ook wel urban villa's genoemd.

'Weinig keuzevrijheid'

Oppositiepartijen vinden dat er in het plan te weinig keuzevrijheid is voor woningeigenaren. 'Je kunt kiezen tussen donker en lichtrode bakstenen', zegt Jan Chris Wagenaar van de PvdA. GroenLinks-raadslid Cindy Looyé-Sinnema (GroenLinks), ook inwoner van de wijk, vergelijkt het met de keuze tussen aardbeienranja van de Lidl en de Jumbo. 'Het is en blijft aardbeienranja.'

De partijen missen daarnaast de inbreng van bewoners. Coalitiepartij CDA is het daarmee eens: 'Het gaat in dit plan om de stenen, maar in die huizen wonen mensen en het zou heel goed zijn als die op een goede wijze meegenomen worden in het traject. Wij horen signalen dat dit niet goed gebeurt', zegt Aagtje Elderman.

Maatwerk

Wethouder Annalies Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta) laat weten dat bewoners nog voldoende mogelijkheden hebben om te bepalen hoe de wijk eruit komt te zien. 'Dit plan gaat alleen over de kwaliteitseisen waar woningen aan moeten voldoen. De inrichting van de huizen komt nog.'

Uit een woonwensenonderzoek van de gemeente is gebleken dat verreweg de meeste bewoners graag in Opwierde willen blijven wonen. Ze hoeven volgens Usmany niet per se in dezelfde soort woning terug te keren. 'Of het een gezinswoning wordt of juist levensloopbestendig, dat is allemaal mogelijk. Daarin hebben bewoners alle vrijheid.'

Indeling van wijk blijft gelijk

Uit het plan blijkt dat alle huizen op ongeveer dezelfde locatie weer worden gebouwd. De huidige indeling van de straten blijft op de meeste plekken gelijk. De gemeente gaat nog met bewoners in gesprek over het groen, het straatmeubilair en plekken waar speeltuintjes komen.

Voor het Hart van Opwierde, de 337 huizen die bekend werden door de actie #EnWijDan, wordt nog een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Opwierde-Zuid is al een stuk verder dan Opwierde-I. Daar zijn de werkzaamheden in volle gang en is een deel van de bijna vierhonderd huizen inmiddels al gesloopt en herbouwd.

