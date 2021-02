Lopend Vuur: De tram moet terug in Groningen

Ineens is de tram weer onderwerp van gesprek in de Groninger gemeenteraad. Meerdere partijen vinden het vreemd dat de aanleg van een tramlijn niet is meegenomen in een verkeersonderzoek rondom de bereikbaarheid van de Zernike Campus.

Die bereikbaarheid staat onder druk. De gemeente en de provincie hebben een onderzoek laten uitvoeren om daarvoor oplossingen te vinden. Daaruit blijkt dat een nieuwe treinverbinding of aangepaste busroutes de bereikbaarheid kunnen verbeteren. Maar in het onderzoek wordt met geen woord gerept over de tram en dat stoort meerdere partijen in de gemeeneraad.

De tram is politiek beladen in de gemeente Groningen. In 2012 zorgde het afblazen van de tram voor een bestuurscrisis. De komst was destijds al in een vergevorderd stadium, maar de financiering was nogal een punt van zorg. Waar partijen eerder nog enthousiast waren, daar brokkelde in de loop der tijd de steun af. Uiteindelijk barstte de bom en GroenLinks en PvdA stapten uit het college.

De tram reed ooit rond in Groningen. In 1910 kreeg Groningen een elektrische tram, als opvolger van de paardentram die zo'n dertig jaar in Stad had rondgereden. In 1949 werden de laatste tramlijnen opgeheven en vervangen door trolleybussen.

