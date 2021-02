Sterrenkundige kijkt uit naar landing NASA-rover op Mars

Het is al het derde ruimtevaartuig dat in een week tijd aankomt bij de rode planeet. Afgelopen week arriveerden er al sondes van de Verenigde Arabische Emiraten en China.

Het NASA-wagentje Perseverance dat onderzoek gaat doen op Mars, als de landing goed verloopt (Foto: NASA/JPL-Caltech (via AP/ANP Foto))

Landen op Mars

Maar de Amerikaanse missie Perseverance ('volharding') is toch wel het klapstuk, legt de Groningse sterrenkundige Jeffrey Bout uit. 'Want die gaat er ook landen. Op animaties op internet zie je dat het een ingewikkeld gebeuren is. De sonde daalt af en vlak boven de grond wordt de robot aan een draad op de grond gezet. Het ruimtevaartuig zelf vliegt daarna weg en stort even verderop neer. De wagen zelf gaat onderzoek doen naar of er ooit leven was op Mars.'

Bekijk hieronder een animatiefilmpje van de NASA over de landing van de Perseverance op Mars:

Na water ook bacteriën op Mars?

Acht jaar geleden stuurden de Amerikanen al een soortgelijke rover naar Mars, de Curiosity ('nieuwsgierigheid'). 'De vorige keer keken ze naar aanwezigheid van water. Nu kijken ze meer naar leven, zoals bacteriën', weet Bout.

De sterrenkundige is benieuwd wat het NASA-onderzoek op Mars, dat als het goed is jarenlang duurt, gaat opleveren: 'Waarschijnlijk is er nu geen leven op Mars. Maar het kan wel ooit zo zijn geweest, omdat er water is gevonden op Mars. Dus misschien hebben er miljarden jaren geleden ook bacteriën geleefd. Als dat wordt ontdekt, dan is dat een revolutie. Dat zou betekenen dat wij niet alleen zijn. Want als er op Mars leven was, dan is dat ook elders in het heelal zo', zegt Bout.

Drone

In de robot zit ook een kleine drone, die een aantal vluchten gaat maken op Mars.

'Dat is een technisch hoogstandje. Op Mars is namelijk bijna geen atmosfeer, veel minder dan op aarde. Dus zo'n drone moet dan grotere propellers hebben en heel snel ronddraaien. Het is meer om te kijken of dat kan, dan dat dit onderzoeksresultaten oplevert', vertelt Bout op Radio Noord.

Live te zien

De landing wordt donderdagavond rond 21.55 uur verwacht en is min of meer live te volgen op internet. Vanwege de afstand wordt pas na elf minuten duidelijk of de landing is geslaagd.

'Je kunt er zelf weinig van zien. Je ziet op NASA-TV honderd man te knarsetanden, afwachten of het is gelukt. Zij hebben er zelf ook geen invloed op wat er gebeurt. Dat is wel spannend. Waarschijnlijk zien we vanavond honderd man uit hun dak gaan, als het lukt waar ze tien jaar naartoe hebben gewerkt.'

Oud-Groninger navigeert sonde

Een van die mensen zal dan oud-Groninger Gerhard Kruizinga zijn, die verantwoordelijk is voor een deel van de ruimtereis van de wagen, die ongeveer zo groot is als een auto. Hij navigeert de sonde vanaf het moment dat deze van de raket loskomt totdat-ie in de atmosfeer van Mars neerkomt. Kruizinga's team stuurt gegevens over de positie en snelheid door, waarna de sonde met behulp van de automatische piloot kan landen.

Gerhard Kruizinga (Foto: Eigen foto)

Lees ook:

- Groninger stippelt de vlucht van de Perseverance naar Mars uit