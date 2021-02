Aantal coronabesmettingen in provincie stijgt weer: hoe erg is het?

Voor het eerst in vier weken tijd is het aantal coronabesmettingen in de provincie gestegen.

Groningen had vorige week 151 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners; zelfs meer dan het landelijk gemiddelde in die week. Twee weken geleden lagen de Groningse cijfers met 118 op 100.000 nog veel lager. Is dit zo zorgwekkend als het lijkt? Niet direct, legt arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG uit.

'We hebben twee weekenden achter de rug waarin iets geks is gebeurd (sneeuw en ijs, red).' Hij verwacht dat mensen zich daardoor bijvoorbeeld net iets later of juist eerder lieten testen, waardoor de uitslag 'net in de andere week is beland. Ik verwacht de komende tijd wel een stijging, maar je kan er nu niet al zeker van uitgaan.'

Groningen nog niet op niveau Randstad

Daarbij komt het virus hier nog altijd minder voor dan gemiddeld in het land. Vorige week was een slechte week qua aantal positieve tests, maar het totale aantal besmettingen ligt hier nog altijd lager. 'We lopen een dag of tien achter sommige regio's in de Randstad en het Zuiden aan. 'Dat is gunstig', vertelt Friedrich, 'omdat we daardoor kunnen inspelen op wat daar gebeurt'. Groningen kan de kunst als het ware afkijken.

In een stad raken mensen sneller besmet Alex Friedrich - microbioloog UMCG

En nog meer goed nieuws

Opvallend is dat de stad Groningen momenteel niet de grootste brandhaard van de provincie is. 'Dat is het Ommeland en dat is al weken zo. Westerwolde, Midden-Groningen en Oldambt zijn hoog.'

In onderstaande grafiek is het aantal coronabesmettingen in Groningen per dag te zien:

Uitbraken in verpleeghuizen zijn daar mogelijk de oorzaak van. Dat de stad nu geen brandhaard is, is voor de bestrijding van het virus goed nieuws. 'Grote steden kunnen namelijk aanjagers zijn. In een stad is de dynamiek zo, dat meer mensen sneller besmet raken.'

En dan is er nog de kwestie van de Britse variant natuurlijk. Hoe meer die variant rondwaart, hoe sneller het aantal besmettingen zal oplopen. Ook hier heeft Friedrich geen negatief nieuws over Groningen. 'Landelijk is de schatting dat twee derde van alle positieven Brits is; bij ons is dat rond de dertig procent.'

Kan de Groningse vlag uit?

Toch moet Groningen zich niet rijk rekenen, stelt Friedrich. De Britse variant zal ook hier zijn weg vinden. De uitbraak in het UMCG is er één met de Britse variant en meer van dit soort uitbraken worden verwacht, ook in andere zorginstellingen.

'De Britse variant is de enige die zich binnen de huidige strenge maatregelen kan verspreiden. De verdubbelingstijd is zeven dagen, dus over een week zitten we hier ook al op zestig procent.'

Verder lopen we achter de Randstad aan, maar we gaan wel degelijk dezelfde richting op. 'Alleen iets trager, omdat de Britse variant hier nu nog minder is.'

Zo lang mogelijk stabiel houden, is het plan

Landelijk gezien zijn we nu op een plateau beland, vertelt Friedrich. De afgelopen weken daalde het aantal besmettingen nog, maar nu niet meer. De verwachting is dat we door de Britse variant weer een stijging krijgen, die kan leiden tot een derde golf. De grote vraag is wanneer het zover is. 'Hoe lang blijven de cijfers stabiel, voordat ze weer stijgen? Hoe langer dat duurt, hoe beter.'

Het is mogelijk niet meer onder controle Alex Friedrich - microbioloog UMCG

Alles moet er volgens Friedrich op gericht zijn om de stijging nu zo beperkt mogelijk te houden tot aan de lente. Dan wordt het weer warmer en heeft het virus het moeilijker. Maar als hij de cijfers bestudeert, blijken die niet direct hoopgevend. Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten heeft weer een stijging in het aantal besmettingen.

'Er zijn nu teveel hotspots. Het is mogelijk niet meer onder controle. Als de helft van de gemeentes een stijging heeft, gaan ook de ziekenhuisopnames binnenkort weer stijgen, weten we.'

Kortom, we moeten de maatregelen nu volhouden, vindt Alex Friedrich. 'Het is nu het moment, in de eerste echte winter van de pandemie, om het meest strenge beleid te voeren. We moeten de derde golf zo lang mogelijk laag houden, zodat de zomer ons te hulp kan schieten.'

