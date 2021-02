Docent schrijft weer boze brief aan minister: 'Mogen kinderen ook gewoon vakantie hebben?'

Docent Sander Kalsbeek van Het Hogeland College in Warffum heeft onderwijsminister Arie Slob opnieuw een brief geschreven. Hij maakt zich zorgen dat scholieren niet genoeg vrije tijd krijgen als ze leerachterstanden moeten wegwerken in de zomervakantie.

Kalsbeek stuurde Slob in november ook al een open brief, toen over zijn uitspraken dat reformatorische scholen ouders mochten vragen een anti-homoverklaring te tekenen. Na alle kritiek vanuit onderwijs en samenleving nam Slob die woorden terug.

Jeuk

Nu is Kalsbeek opnieuw in de pen geklommen. In de nieuwe brief hekelt de docent Slobs plannen om scholieren in de zomervakantie bijles te geven, omdat zij door de coronacrisis leerachterstanden dreigen op te lopen.

De leerkracht begint zijn brief aan de bewindsman met de woorden: 'Meneer Slob, gaan wij nog vrienden worden dit jaar? (...) Ik begin een beetje jeuk van u te krijgen. En zoals u misschien wel weet, is jeuk erger dan pijn'.

Blij met miljarden

Kalsbeek zegt in een toelichting op Radio Noord blij te zijn dat het kabinet 8,5 miljard euro extra uittrekt voor het onderwijs. 'Maar het gaat voor mij mis op het punt van de cognitieve achterstanden die kinderen zouden oplopen. Terwijl ik denk dat kinderen zich juist heel hard aan het inzetten zijn om zich wél te ontwikkelen. Ze moeten zich in deze tijd bovendien staande houden op sociaal en emotioneel terrein. Als de minister dan zegt dat kinderen in de vakantie maar lessen moeten gaan volgen, dan klopt dat voor mij niet.'

Volgens de leerkracht moet dit vanuit de leerlingen zelf komen en niet omdat volwassenen (ouders, scholen en regering) dat vinden. 'Wat ik nu zie, is dat bij heel veel kinderen de batterij leeg is en daar maak ik mij zorgen over. Als je ze dan in de zomervakantie naar school stuurt, zijn ze misschien helemaal opgebrand voordat het nieuwe schooljaar begint.'

Batterij opladen

Kalsbeek vindt dat kinderen de vakantie moeten kunnen gebruiken om de accu weer op te laden. 'Tijd besteden aan lichamelijke, sociale, culturele en emotionele ontwikkeling. Voetballen, toneelspelen, uitslapen als dat nodig is. En na de vakantie, als ze uitgerust zijn en het hoofd weer leeg is, dan gaan we met zijn allen die 8,5 miljard ontzettend goed besteden. Maar kinderen moeten wel rust mogen hebben.'

De docent van Het Hogeland College benadrukt niet tegen onderwijs in de zomervakantie of de weekenden te zijn. 'Ik heb de afgelopen twee jaar ook lesgegeven aan een ISK, een internationale schakelklas voor kinderen uit het buitenland, veelal kinderen in een asielzoekerscentrum. Voor hen is het fantastisch als ze naar een zomerschool kunnen of in het weekend extra les krijgen. Anders zitten ze maar in een kamertje in zo'n azc en beleven ze niks. Ze worden op school uitgedaagd en daardoor is de intrinsieke motivatie om er naartoe te willen hoog en het effect groot. Maar het gaat mis als kinderen het gevoel hebben dat ze daarheen moeten, omdat wij volwassenen vinden dat zij een achterstand hebben opgelopen.'

Hoop op antwoord

Kalsbeek hoopt dat hij dit keer wél antwoord krijgt van Slob. Op zijn vorige brief in november kreeg hij geen reactie. 'Maar veel docenten hebben toen een brief geschreven; hij kon ze natuurlijk niet alle tienduizend beantwoorden.'

