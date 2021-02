Barpersoneel tapt niet, maar klust: 'We maken er een soort deugd van'

'Ik denk dat iedereen begrijpt dat het zwaar is', zegt assistent-bedrijfsleider Sander Hoekstra. 'Wij moeten dit veranderen in een soort van deugd. Deze kans krijgen we nooit weer. De lockdown is een gegeven, maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Bij de pakken neer gaan zitten heeft geen zin.'

Hoekstra hoopt de gedwongen tijd zonder open tap en keuken te benutten om broodnodig onderhoud te doen en projecten die al een tijdje op de plank lagen nu uit te voeren.

Tijd om dingen aan te pakken

'Dit is een monumentaal pand. Een deel van het behang zit er al 45 jaar in. Normaal gesproken neem je de tijd niet om dit aan te pakken, want de zaak sluiten kost veel geld. Nu kan het wel. Niemand kan straks zeggen: dingen zijn niet geregeld, want er was geen tijd.'

Een deel van het interieur van de Drie Gezusters (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Onder meer de Groote Griet en het Grand Café zijn aangepakt. Ook is er een extra restaurantgedeelte gebouwd. 'Wij werken net zo hard, zo niet harder dan we normaal gesproken doen. Helaas met een iets kleiner team, omdat veel mensen thuis zitten. Met de fulltimers zijn we onwijs hard bezig het hier mooier te maken. Alle gastheren, bartenders en het management zijn fulltime aan het klussen.'

Onderhoudswerkzaamheden in De Drie Gezusters (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Toch ligt de focus niet alleen op klussen, want ook Hoekstra snakt naar heropening. 'We sluiten projecten af en beginnen niet aan nieuwe projecten hier. Als het moet, kunnen we morgen weer open.'

