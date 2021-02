Friese schapenhouders bouwen 'proef-wolvenhek' op zoek naar extra geld

Begin januari van dit jaar presenteert een aantal Friese schapen- en melkveehouders, verenigd in de Stichting Wolvenhek Fryslân, een opzienbarend plan: ze willen de steeds verder oprukkende wolf een halt toeroepen door een het plaatsen van een hek langs de provinciegrens.

Dat moet voorkomen dat schapen het slachtoffer worden van rondtrekkende wolven, zoals al enkele keren is gebeurd. Geschatte kosten: Anderhalf tot twee miljoen euro.

Met een proefhek kunnen we laten zien wat we van plan zijn Jehan Bouma. -voorzitter Stichting Wolvenhek Fryslân-

Via crowdfunding is er en nu, een maand later, €30.000 opgehaald, zeggen de initiatiefnemers. Dat is 1/50-ste deel van het bedrag van anderhalf miljoen euro dat minimaal nodig is. 'Het is niet realistisch om te denken dat we het volledig benodigde bedrag via crowdfunding bijeen kunnen krijgen', zegt voorzitter Jehan Bouma vaan de Stichting Wolvenhek Fryslân. 'Door nu een proefhek te bouwen kunnen we politici en bestuurders laten zien wat we van plan zijn, zodat we meer steun kunnen krijgen.'

'Met dit plan zijn we een paar stappen verder'

'Een ding is zeker' vervolgt Bouma, 'de wolf zal nog meer om zich heen gaan slaan. De vraag is alleen nog wanneer dat gebeurt. Als je dan nog moet bedenken wat je gaat doen ben je te laat. Met dit proefhek zijn we een paar stappen verder en kun je laten zien dat je een concreet plan hebt.'

Volgens de Stichting worden er in het hek zo mogelijk ook enkele overgangen bij wegen en fietsen opgenomen, zodat duidelijk wordt welke oplossingen daarvoor bedacht zijn. Het is de bedoeling dat er een stroomdraad boven het hek wordt gespannen, en dat het gaas aan de onderkant veertig centimeter diep de grond ingaat.

Nog niet bekend waar

Waar het pilot-hek komt te staan is nog niet bekend. 'We zijn met een aantal grondeigenaren in gesprek', zegt de voorzitter. 'Het is de bedoeling dat de klus voor het eind van de zomer geklaard is.'. Ondertussen blijft de Stichting Wolvenhek Fryslân mensen oproepen het plan financieel te steunen.

Het wolvenhek op de provinciegrens van Friesland stuitte een maand geleden al op kritiek van enkele wolvendeskundigen, die het een onzinnig plan noemen.

