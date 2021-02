Klaas Smith: 'Egbert Mulder belde mij om spelregels door te nemen'

Mulder groeide op in Oostwold en zette zijn eerste stappen op het voetbalveld als speler van Pelikaan S uit het Westerkwartier. Voetballen werd niet echt een succes, maar later liet hij zijn sporen duidelijk na in de Groningse scheidsrechterswereld en ver daarbuiten. Hij floot op internationaal niveau.

Hij vertelde altijd graag over zijn prestaties en belevenissen als internationaal scheidsrechter. 'Hij had een hoge dunk van zichzelf. Hij trad graag op de voorgrond en was niet bescheiden,' vertelt Smith. Zelf kreeg hij als amateurscheidsrechter en vanwege zijn goede voetbalspelregelkennis veel met Mulder te maken. Bovendien hebben beide veel aan elkaar te danken.

Naar Zeist

Dertig jaar geleden zorgde Mulder er hoogst persoonlijk voor dat Smith voorgedragen werd als nieuwe spelregeldocent voor de afdeling Groningen in Zeist. 'Hij kwam na afloop van een cursus in Hoogezand bij me met de vraag of ik dat zou willen. Een dag later belde hij alweer of het in orde was terwijl ik nog niet eens met m'n vrouw overlegd had. Maar hij moest die dag naar Zeist en moest iemand voordragen. 'Je moet van me aannemen dat het goed is', zei Egbert. Uiteindelijk moest ik vijf weekenden naar Zeist en kreeg ik les van goede scheidsrechters als Van Zwieten en Houben.'

Een paar jaar later pleitte Mulder weer voor Smith als docent arbitrage. In de commissie opleidingen voor scheidsrechters nam hij de examens af aan met name jonge scheidsrechters.

Spelregels

Maar ook Mulder zelf moest op de hoogte blijven van veranderingen in de spelregels. 'Hij belde mij dan op om de zaken door te nemen. 'Jij weet precies waar er veranderd is. Waar moet ik rekening mee houden?' weet Smith zich nog te herinneren. 'Ik vertelde dan dat-ie daar om moest denken. Na het examen belde hij me dat hij een zeven als cijfer had en geslaagd was. 'Ik kan weer een jaar verder', zei hij dan.'

We kwamen trouwens niet bij elkaar over de vloer Klaas Smith - oud-collega van Egbert Mulder

In apart hokje

De wegen van Mulder en Smith kruisten de afgelopen jaren ook nog veelvuldig. Mulder was tot 2006 penningmeester bij VV Hoogezand. Maar ook daarna bezocht hij nog regelmatig Sportpark De Kalkwijck. Smith zit er af en toe op de tribune om te rapporteren over de scheidsrechter. 'Als hij wist dat ik naar Hoogezand kwam, gingen we voor de wedstrijd even in een apart hokje zitten om bij te praten. Niet alleen over scheidsrechterszaken, maar we hadden het ook over beide families. We kwamen trouwens niet bij elkaar over de vloer,' beschrijft Smith zijn relatie met Mulder.

Sneu

Smith wist daarom ook dat Mulder zichzelf fit hield door veel te bewegen en te wandelen. Dat hij getroffen was door het coronavirus wist hij niet. Het bericht van zijn overlijden in de media kwam voor Smith zeer onverwacht. 'We hadden zoals gezegd regelmatig contact. Dan schrik je wel als je dat leest. Ik vind het heel sneu. Helaas kunnen we het niet terugdraaien.'

