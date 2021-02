Voormalig bierbrouwer Bax rent zes marathons voor te vroeg geboren dochters

Maud, zijn jongste dochter, kwam veertien weken te vroeg ter wereld en is nog herstellende van ziekte en meerdere operaties. De Stadjer zag zijn kleine meisje vechten voor haar leven en vroeg zich af hoe sterk hij zelf is. Om dat te ontdekken gaat hij in september als ultraloper een langeafstandsroute afleggen.

Dragon's Back Race

370 kilometer lang is de route die hij in Wales wil gaan rennen en draagt de naam Dragon's Back Race. Na wat Bax onlangs meemaakte, heeft hij er de volste vertrouwen in dat hij de eindstreep gaat halen. 'Mijn dochter kwam ter wereld met verschrikkelijk veel complicaties. Ik stond versteld van wat een baby allemaal aan kan, nog voordat het ter wereld kwam. Ik dacht: wat kan ik dan wel niet? Die uitdaging heb ik nu gevonden', vertelt Bax.

In Noord Vandaag vertelde Bax over zijn missie:

Zwaarste ter wereld

De trail staat bekend als de zwaarste berglooproute ter wereld en speelt zich af op ongeveer een kilometer hoogte. Hoe je daarvoor traint? 'Als ik helemaal niks train, red ik het sowieso niet' zegt Bax gekscherend. 'Ik moet echt heel veel hardlopen. Je moet daarnaast veel tijd op je benen doorbrengen, dus wandelen mag ook. Maar je moet vooral de hoogte in, want het is een bergroute. Eigenlijk is het krankzinnig, als Groninger die uit een plat landschap komt.'

Veel dingen kostte me te veel energie, nu zoek ik juist naar dingen die me energie geven Jeroen Bax - ultraloper

Met zijn dochter Maud gaat het nu naar omstandigheden goed. 'Ze hebben drie weken geleden haar stoma verwijderd, waarna ze na een dag al kon poepen. Ik was nog nooit zo blij met poep. Ze heeft ook nog COPD, maar het ziet er naar uit dat ze daar overheen kan groeien.'

Burn-out

Bax belandde een paar jaar geleden in een burn-out. In de periode die daar aan voorafging zette hij een succesvol Gronings biermerk op, maar het vele werken werd hem te veel. Ook die gebeurtenis in zijn leven draagt eraan bij dat hij nu deze uitdaging aangaat. 'Dat speelt zeker mee. Het werkt er allemaal in door, denk ik. Als je een burn-out hebt ga je sowieso nadenken over hoe je daar in bent gekomen. Veel dingen kostte me te veel energie, maar nu zoek ik juist naar dingen die me energie geven.'

Zijn progressie in het ultralopen houdt hij bij op sociale media. Bax denkt nog na over wat voor actie hij aan zijn missie wil koppelen. 'Ik weet nog niet precies wat ik wil gaan doen. Ik wil misschien een documentaire maken. Ik wil sowieso geld op halen voor onderzoek naar te vroeg geboren kinderen. Mijn vrouw overkwam hetzelfde als baby. Ik hoop dat mijn dochters het nooit hoeven mee te maken als zij zelf ooit moeder worden.'

