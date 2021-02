Van de ene ijstijd naar de andere: ijsmakers draaien op volle toeren

IJsmaker Rianne van der Helm uit Niehove stond afgelopen weekend zelf ook nog op de schaatsen. ‘Maar zodra het mooi weer wordt, begint het ijsjesseizoen’, lacht ze. En weervrouw Harma Boer verwacht komend weekend temperaturen van 15 graden.

'IJsje kopen en doorlopen'

Zijn er nieuwe trends op het gebied van ijssmaken? ‘Jazeker’, zegt Van der Helm. ‘Maar het is dit jaar wel wat anders dan andere jaren. Vorig jaar zijn we naar een grote beurs in Italië geweest. Je kunt daar van alles proeven en bestellen bij grondstofleveranciers. Dat kan nu niet vanwege corona.’ Welke smaken Van der Helm dit jaar gaat verkopen, houdt ze nog even onder de pet.

Wel staat ze zondag in Niehove aan de weg om ijs te verkopen. ‘Dat mag gewoon in coronatijd’, vertelt Van der Helm. ‘IJsje kopen en doorlopen, zeg ik dan. Het is eigenlijk een soort take away. Ik ga zien hoe het loopt.’

