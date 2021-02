'Luister meer naar jongeren, politieke besluiten betekenen meer voor hen dan voor ouderen'

Na een lidmaatschap van twee jaar nam Marten Duit eind januari afscheid van de gemeenteraad van Groningen. Tijd voor een terugblik. In zijn fotostudio, waar hij zich nu volledig kan richten op zijn werk. Althans, dat was de bedoeling.

Een mogelijke coronabesmetting gooit roet in het eten, en dus gaat het interview - zoals zo veel in deze tijd - telefonisch.

De paplepel en de keukentafel

De politiek werd de 31-jarige Marten Duit met de paplepel ingegoten. Al aan de keukentafel ging het er geregeld over. Niet gek ook, met een wethouder als vader. Jaap Duit ging van 2006 tot 2010 over de financiën in de gemeente Stadskanaal, namens de PvdA.

'Er werd veel gediscussieerd thuis', herinnert Marten zich. 'Pa waarschuwde altijd: zo makkelijk als het hier aan tafel gaat, gaat het buiten niet.' Het triggerde hem om te kijken of hij het óók kon, strijden voor waar hij voor stond.

Fotoshoot in het stadhuis

En toch kwam de politiek uiteindelijk best onverwacht. Een fotoshoot voor Arjen Banach, toen fractievoorzitter voor Student&Stad, bracht hem in het stadhuis. 'Ik wist niet dat ik daar zo makkelijk binnen kon lopen', zegt hij als hij aan die periode terugdenkt.

'Ik kende Arjen wel, maar wist niet dat hij in de gemeenteraad zat. We maakten foto's in de toenmalige kamer van burgemeester en wethouders en hij vroeg me of ik interesse had om lid te worden van zijn partij. Toen heb ik het partijprogramma gelezen en ik dacht: dit is zo gek nog niet.' En zo komt van het één het ander. Duit staat eind 2018 op de eerste plek van de kieslijst van zijn partij: op 21 november dat jaar zijn er herindelingsverkiezingen omdat Groningen, Haren en Ten Boer fuseren.

Een teleurstellende verkiezingsuitslag volgt: Student&Stad krijgt slechts één zetel. Hij wijt het aan het feit dat elders in Nederland geen verkiezingen waren op dat moment: 'Studenten die minder met politiek hebben, gaan dan niet naar het stembureau.'

Wisseling van de wacht

Hij weet dan al dat hij maximaal twee jaar raadslid blijft. Binnen Student&Stad is namelijk afgesproken dat er elke twee jaar een 'wisseling van de wacht is'. Omdat er eens per vier jaar verkiezingen zijn, moeten zittende raadsleden halverwege ontslag nemen.

'Dat doen we om het bloed jong te houden', legt Duit uit, die zelf al was afgestudeerd toen hij raadslid werd. 'Je komt nou eenmaal niet in het eerste jaar van je studie bij de partij, en áls je dan lid wordt, duurt het ook nog wel even voor er verkiezingen zijn. Tijdens de eerste twee jaar van een raadsperiode wordt de jonge garde ingewerkt: na twee jaar kunnen die dan het stokje overnemen. Zo houden we altijd binding met het studentenleven.'

Zijn opvolger, Steven Bosch, is nog wel student. Alhoewel, hij heeft een sabbatical van een half jaar genomen. 'Dat was voor mij ook goed geweest, achteraf gezien. Soms is het als eenmansfractie echt dusdanig druk dat je dingen doet die niet goed voor je zijn. Dan slaap je niet zoveel als de dokter aan zou raden.'

Alcohol in het plantsoen

De afgelopen jaren viel Duit onder andere op door in het verweer te komen tegen de wens van burgemeester Schuiling om alcoholgebruik in het Noorderplantsoen te verbieden. Met succes: het alcoholverbod geldt niet in het hele plantsoen, maar slechts in twee zones. Ook pleitte Duit voor een vuurwerkvrije gemeente en wilde hij FC Groningen steunen door met de hele gemeenteraad seizoenskaarten te kopen. Die laatste twee ideeën redden het overigens (nog) niet.

De afvalblamage

Twee vergaderingen zijn Duit het meest bijgebleven. Allereerst de 'nacht van diftar', toen GroenLinks er ver na middernacht niet in slaagde om hun zo gewenste afvalsysteem van 'betalen per vuilnisbak of -zak' ingevoerd te krijgen in fusiegemeente Groningen. 'Een blamage', noemt Duit het, die er zelf overigens tegen was. Afval scheiden in een kleine studentenwoning zou niet haalbaar zijn.

En dan was er ook nog die raadsvergadering in april 2020 waarin wethouder Isabelle Diks geïnstalleerd werd. De vergadering begon later door technische problemen en Diks werd met de hakken over de sloot benoemd. Ophef over wachtgeld dat ze als Tweede Kamerlid ontving blijkt haar te achtervolgen tot in het stadhuis van Groningen.

24 raadsleden stemden voor de benoeming van Diks, twintig waren tegen. Precies de verhouding tussen de coalitie (24 zetels) en oppositie (20).

Duit herinnert zich goed dat de pers er aandacht aan schonk. 'Sommige journalisten hebben aangenomen dat alle leden van de coalitie voor hebben gestemd, en alle oppositieleden tegen. Maar zo is het niet gegaan', weet Duit. 'Ik heb namelijk voor gestemd', zegt hij, als lid van oppositiepartij Student&Stad. 'En dus moet minstens één raadslid van GroenLinks, PvdA, D66 of ChristenUnie 'tegen' op zijn of haar briefje hebben aangekruist.'

Van lijsttrekker naar lijstduwer

Nu, als raadslid-af, is het ook wel lekker om wat anders te doen. 'Naast een eigen bedrijf kan het raadswerk best pittig zijn. Vooral in november, als het qua fotografie druk is vanwege de feestdagen en tegelijkertijd in de gemeenteraad over de begroting wordt gesproken.'

Hoewel, Duit heeft de politiek nog niet helemaal achter zich gelaten. 'Ik app opvolger Steven drie of vier keer per week, met de vraag: kunnen we hier niet wat mee?' En wie weet staat-ie volgend jaar op de lijst bij Student&Stad, als lijstduwer.

'Heb meer aandacht voor jongeren'

Voor zijn oud-collega's en andere politici heeft Duit een Goede Raad. Hoewel het volgens hem in Groningen met veel jonge raadsleden steeds beter gaat, is het nodig om meer aandacht te hebben voor jongeren.

'In onze gemeente zijn jongeren een significant deel van de bevolking. Voor iemand die tachtig jaar is, heeft een politiek besluit invloed op twintig procent van zijn of haar leven, als je ervan uitgaat dat diegene honderd jaar wordt. Voor iemand van twintig jaar heeft hetzelfde besluit invloed op tachtig procent van zijn of haar leven. Dat moet je in je achterhoofd houden.'

