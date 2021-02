Doek valt definitief voor Miss Etam en Steps

Winkelketens Miss Etam en Steps zijn nu echt failliet. Volgens vakbond AVV is het faillissement uitgesproken na een verzoek van werknemers van de kledingwinkels in overleg met de bond.

Het faillissement werd aangevraagd omdat het personeel over de maand januari geen salaris had gekregen. 'Uiteraard is het jammer dat er hiermee ruim driehonderd werknemers op straat komen te staan, maar dit einde was al bijna onvermijdelijk', zegt AVV-voorzitter Martin Pikaart. Miss Etam heeft in onze provincie vier vestigingen en vier in Drenthe. Eerder kreeg de keten uitstel van betaling.

Doorverkopen, anders failliet

Het faillissement dreigde al maanden, nadat de winkels samen met de ketens Steps, Claudia Sträter en Expresso in september vorig jaar door NXT Fashion van ondernemer Martijn Rozeboom uit de failliete boedel van het Belgische modeconcern FNG werden overgenomen.

Claudia Sträter en Expresso werden snel doorverkocht door Rozeboom. Daarna liet hij het gezamenlijke dienstencentrum en het distributiecentrum failliet gaan.

Constante dreiging

Pikaart vreesde dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat Miss Etam hetzelfde lot zou ondergaan. Zo was er geen nieuwe collectie aangeschaft. Volgens eigenaar Rozeboom zijn de problemen vooral te wijten aan de coronacrisis. Het UWV stond niet toe dat er gebruik kon worden gemaakt van steunregelingen omdat Miss Etam na de overname uit het faillissement van FNG wordt beschouwd als een nieuwe onderneming.

Lijdensweg ten einde

Vakbond AVV is blij dat de 'lijdensweg' voor werknemers nu ten einde is en dat er duidelijkheid is. Volgens Pikaart heeft Rozenboom nog wel een aantal bv's overgehouden aan de doorstart, namelijk de bv's waar nog waarde in zit, zoals het merkrecht. De vakbondsman hoopt dat de curatoren straks grondig onderzoek doen naar de handelwijze van de ondernemer.

