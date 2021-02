UMCG desinfecteert 'uitbraakafdeling', vanaf maandag weer operaties

Afdeling C2 van het UMCG waar het coronavirus is uitgebroken, wordt de komende dagen gedesinfecteerd. Dat is nodig om na het weekend weer operaties uit te kunnen voeren.

Het aantal coronabesmettingen op de afdeling is opgelopen tot veertig: twintig medewerkers en twintig patiënten zijn positief getest. Dat zijn er zes meer dan woensdag. Bij de uitbraak is sprake van de Britse variant van het virus.

Afdeling leeggehaald om schoon te maken

Toen de uitbraak maandag aan het licht kwam, lagen er tussen de 25 en 30 patiënten op de afdeling. Om de afdeling schoon te kunnen maken, worden de positieve patiënten die er nu nog liggen, overgeplaatst naar de COVID-afdeling.

'Dat gebeurt uiterst zorgvuldig', zegt UMCG-woordvoerder Joost Wessels. 'De zes patiënten die niet positief zijn, blijven er liggen. Zij liggen in een soort quarantainetoestand, afgezonderd van de rest van de afdeling.'

Bij andere patiënten die de afdeling inmiddels verlaten hebben, gaat het om opnames waarbij de operatie niet door kon gaan of mensen die juist hersteld waren en naar huis konden.

Vanaf maandag weer operaties mogelijk

Doel van het ziekenhuis is om maandag de reguliere zorg te hervatten.

'Naar verwachting verlaat de laatste positieve patiënt vanavond of morgen de afdeling. Schoonmakers zullen daarna alles desinfecteren, zodat zondag de eerste patiënt weer opgenomen kan worden. Vanaf maandag kunnen de geplande operaties weer opgestart worden.'

Eerder deze week werd bekend dat door de uitbraak tien tot vijftien operaties kwamen te vervallen. Of dat aantal is opgelopen, kan het UMCG niet zeggen. Wessels: 'Ook omdat sommige operaties zijn overgenomen door andere ziekenhuizen'.

Zoektocht naar bron wordt uitgebreid

Ondertussen zoekt het ziekenhuis nog naar de bron van de uitbraak. Die zoektocht wordt uitgebreid door nog eens honderd medewerkers preventief te testen. Dat aantal komt bovenop de driehonderd personeelsleden die woensdag werden opgeroepen voor een test.

'Zelfs iedereen die maar kort contact heeft gehad met een besmet persoon, wordt getest', zegt Wessels. 'Daardoor hopen we verdere besmettingen te voorkomen.' Of de bron van de besmettingen daadwerkelijk gevonden wordt, blijft de vraag. 'Bij de uitbraak rond kerst en oud en nieuw is dat niet gelukt. Dat onderzoek is enkele weken geleden afgesloten.'

Besmette medewerkers enorm geschrokken

Bij de besmette medewerkers zit de schrik er volgens Wessels goed in. 'Ze hebben vooral milde klachten, dus het gaat relatief goed met ze. Wel zijn ze enorm geschrokken dat ze positief getest zijn. Het houdt de gemoederen op de afdeling aardig bezig. We zetten alle zeilen bij om de zorg door te laten gaan.'

Een aantal besmette patiënten is opgenomen op de intensive care. 'Maar het is heel moeilijk te zeggen of dat door de besmetting komt', zegt Wessels. 'Deze patiënten liggen niet voor niets in het UMCG op deze afdeling. Voor hen is het wel buitengewoon vervelend dat er ook nog een besmetting bovenop komt.'

