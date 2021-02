Kinderopvang Ten Boer week dicht vanwege corona-uitbraak

De kinderopvanglocatie van Kids2B in Ten Boer gaat vanaf vrijdag een week dicht in verband met een corona-uitbraak onder medewerkers, kinderen en ouders.

De sluiting gebeurt in overleg met de GGD die het aantal besmettingen op de locatie te snel vindt groeien. Inmiddels zijn zeven pedagogisch medewerkers positief getest; vier anderen moeten nog uitslag krijgen. De uitbraak is verspreid over de verschillende soorten opvang op de locatie (dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang). Ook zijn er kinderen en ouders bij wie corona is vastgesteld.

De kinderopvang in Ten Boer telt 250 kinderen.

In quarantaine

De medewerkers die positief zijn getest, zitten in quarantaine en ook de medewerkers die in nauw contact met hen stonden zitten thuis. Op advies van de GGD is ook een aantal ouders verzocht samen met hun kinderen in quarantaine te gaan.

Verspreiding afremmen

Directeur-bestuurder Lenie van der Werf licht in een brief aan ouders toe waarom de locatie een week dichtgaat: 'Wij willen graag de verspreiding van het coronavirus ook op onze locatie afremmen en vinden de sluiting van onze locatie in het belang van de gezondheid van onze kinderen, hun ouders, onze medewerkers en onze samenwerkingspartners.'

'Wij begrijpen uw zorgen rondom de gezondheid van uw kind(eren) op onze locatie. Wij doen onze uiterste best om de opvang van uw kind(eren) op een veilige manier te verzorgen en hopen uw kind(eren) na de sluiting in goede gezondheid weer te kunnen verwelkomen. Wij willen daarbij iedereen in quarantaine sterkte wensen.'

