Groninger liedjesschrijvers scoren goud met Kinderen voor Kinderen-lied

‘Ik durf alles’ heet het liedje dat op de 41ste cd van Nederlands bekendste kinderkoor staat. Van die cd zijn twintigduizend exemplaren verkocht, goed voor goud. ‘Het was al heel lang onze wens om eens een liedje voor Kinderen voor Kinderen te maken’, vertelt Russchen die in Groningen vooral bekend is door zijn werk voor de rappers van Wat Aans!. ‘Die groep moet je maar net kennen, maar Kinderen voor Kinderen kent iedereen!’

Door weer en wind

En dan te bedenken dat het niet veel had gescheeld of Ik durf alles was nooit gemaakt. Ruim twee jaar geleden zouden Russchen en Vredeveld naar Hilversum rijden om samen met college Robert Fisher een lied te maken voor Kinderen voor Kinderen. ‘Er waren toen nogal heftige weersvoorspellingen zoals sneeuw en zo. Ik zag het niet zitten om naar Hilversum te rijden. Robert heeft me uiteindelijk overgehaald en die dag hebben we Ik durf alles geschreven’, vertelt Russchen.

Wat Aans!, Kraantje Pappie en Ferry Doedens

Zowel Russchen (37) als Vredeveld (31) zijn inmiddels ervaren liedjesmakers. Russchen werkt behalve met Wat Aans! ook met Tino Martin. Vredeveld, die een aantal jaren geleden een paar hitjes scoorde als rapper Roberto Tan, schrijft onder meer voor Kraantje Pappie en Wolter Kroes en werkte samen met Jan Dulles van de 3J’s. Samen schreven ze onder meer het nummer 'Gevallen' van acteur Ferry Doedens.

Zo kom je met z'n drieën tot een lied

‘Je gaat bij elkaar zitten, praat een beetje en komt tot een onderwerp voor een liedje’, legt Russchen de werkwijze van de liedjesschrijvers uit. ‘Dan begint de een wat te spelen, de ander maakt een stuk tekst en de derde maakt een melodie en zo kom je met z’n drieën tot een lied.'

We maakten toen muziek op een oude laptop en met verrotte speakertjes Jeroen Russchen - liedjesschrijver

De eerste opname van het liedje werd daarop naar de organisatie van Kinderen voor Kinderen gestuurd. Die reageerde enthousiast, maar wilde dat één van de coupletten werd aangepast. ‘Dat hebben we toen gedaan. Daar waren ze eerst tevreden mee, maar uiteindelijk wilden ze toch weer terug naar de eerste versie.’

Studio 28 in een garagebox

Russchen en Vredeveld groeiden beiden op in Stadskanaal en kennen elkaar vanaf de puberteit. ‘Met een paar andere jongens hadden we een garagebox. Wij noemden dat Studio 28, dat was het nummer van de garagebox. Toen waren we al muziek met elkaar aan het maken. Op een oude laptop, een paar verrotte speakertjes en een microfoon van een paar tientjes.’

Beide producers runnen nu samen een studio.

In Stadskanaal gemaakt

‘We willen in onze studio een platform maken voor noordelijke artiesten met landelijke ambities. We willen liedjes met ze maken die kwalitatief zo goed zijn dat mensen verbaasd zullen zijn dat het in Stadskanaal is gemaakt’, besluit Russchen.

Donderdagmiddag kregen Russchen en Vredeveld hun gouden plaat voor Kinderen voor Kinderen uitgereikt.

