Snoeien doet groeien: houtsingels in zuidelijk Westerkwartier uitgedund

Het gaat om een project van Landschapsbeheer Groningen en de eigenaren van de houtwallen.

Veehouder Meindert Wiersma uit Midwolde is een van de houtsingeleigenaren die meedoet aan het project. Het onderhoud aan zijn singels doet hij samen met dorpsgenoten. 'Maar wij komen er niet doorheen, het is te veel. Landschapsbeheer neemt je veel werk uit handen, want zij doen het snoeiwerk. Ik ben enthousiast en heb daarom zelf ook nog eens 1300 meter houtsingel aangeplant. Het hoort bij het landschap van dit deel van het Westerkwartier en ik vind het belangrijk om dat te behouden.'

Bekijk hier hoe de werkzaamheden eraan toe gaan:

'Lijkt een kaalslag'

Lisette Bus coördineert de werkzaamheden namens Landschapsbeheer Groningen. 'Om deze houtsingels vitaal te houden is het noodzakelijk om ze af en toe flink uit te dunnen. Het lijkt een enorme kaalslag, maar snoeien doet groeien. We halen niet alleen bomen en struiken weg. We zorgen ook voor jonge aanplant. Dat zijn voornamelijk inheemse soorten die bessen dragen. Daar profiteren vogels van en het is goed voor de biodiversiteit.

In totaal wordt in het zuidelijk Westerkwartier 75 kilometer houtsingel aangepakt. In verband met het broedseizoen duren de werkzaamheden tot 15 maart, in het najaar wordt er verder gewerkt. In maart volgend jaar moet het project zijn afgerond.

Lees ook:

- Gemeenteraad staat niet te juichen bij gratis relatiecursussen in Westerkwartier

- Landbouwgrond langs de Waddenkust binnen dertig jaar zoveel mogelijk natuurinclusief