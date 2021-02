'Engelse begroeting bij Zernike moet vervangen door moi'

Welcome to Zernike Campus Groningen, staat in grote letters op het viaduct bij Zernike. Het staat er inmiddels al een tijdje, maar Jimmy Dijk kan er maar niet aan wennen. 'Het gaat mij er vooral om dat het een ontzettende afstand legt tussen de Groningse bevolking en de academische wereld.'

Moi

De politicus begrijpt wel dat het overgrote gedeelte van de mensen de Engelse tekst zal begrijpen, maar een Nederlandse of Groningse tekst zou in zijn ogen nog beter zijn. Dijk: 'De academische wereld moet niet zijn rug naar de samenleving keren met het gebruik van Engelse termen. Maar gebruik Nederlandse of Groningse termen, zo laten ze zien dat ze een belangrijke rol in de maatschappij vervullen.'

SP'er Jimmy Dijk bij het begroetingsbord op het Zerniketerrein (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

De Groninger politicus geeft alvast een voorschot op een nieuwe begroeting: 'Moi'. 'Hier in Paddepoel spreekt volgens mij niemand Engels op straat, behalve de internationale studenten. Wat ons betreft komt er dus gewoon een Groningse term als moi te staan.'

Teveel Engels

De roep van Dijk om afscheid te nemen van de Engelse begroeting komt niet vanuit het niks. Zijn partij is tegen de toename van het Engelse onderwijs in Nederland en dus ook in Groningen. 'Dit is een symbool van het gegeven dat er veel internationale studenten in Groningen zijn. De toename van internationale studenten en de verengelsing van het onderwijs zorgt voor een afstand tussen onze onderwijsinstellingen en onze Stadjers.'

'Moi mag van mij'

Een handjevol omstanders rondom het viaduct reageren positief over het nieuwe tekstvoorstel van de politicus. 'Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze tekst nog nooit heb gezien', zegt een vrouw die haar dagelijkse wandeling langs het viaduct maakt.

'Moi mag van mij. Ik ben een Groninger dus dat vind ik prima.' Een andere voorbijganger is ook positief: 'Ik vind dit ook wel leuk, maar moi is ook wel leuk. Het is een mooie referentie naar Groningen'

'Machtig mooi'

De kans is niet heel groot dat Dijk een make-over van het viaduct gaat afdwingen via de gemeenteraad. Zijn oproep om met een andere tekst te komen wil hij geen symboolpolitiek noemen. 'Ze moeten zich niet zo afkeren van de samenleving. Hier waar wij nu staan, voor het viaduct, daar spreken de mensen gewoon Gronings', zegt de SP'er die het 'machtig mooi' zou vinden als de Engelse tekst daadwerkelijk wordt vervangen.'

