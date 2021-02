Ook basisschool lijdt onder corona-uitbraak Ten Boer: drie klassen naar huis (update)

'Het is echt een drama dit. Ik vind het echt heel erg.' Directeur Peter van de Bult van basisschool de Huifkar in Ten Boer baalt. Hij heeft donderdag twee klassen naar huis gestuurd, omdat in beide klassen een kind positief op corona testte. Vrijdagochtend kwam daar een derde klas bij.

'Een behoorlijke tegenvaller', noemt Van de Bult het nieuws van vrijdagochtend. 'We informeren nu alle ouders met de vraag: wat wilt u? Blijven de kinderen op school, of worden ze opgehaald? De meesten halen de kinderen overigens op.'

Uitbraak bij kinderopvang

De Huifkar zit samen met Kids2B in het nieuwe kindcentrum in Ten Boer en bij die kinderopvang is een grote corona-uitbraak gaande. Dat ook schoolkinderen nu zijn besmet heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met die uitbraak, maar 'ik heb geen honderd procent bevestiging, omdat de gegevens over kinderen niet met mij worden gedeeld'.

Van de Bult kan niet zeggen of de besmette kinderen bijvoorbeeld bij Kids2B naar de BSO gaan (momenteel alleen noodopvang) of broertjes of zusjes hebben die daar in opvang zitten. Hoe dan ook, hij baalt enorm.

Die vakantie had niet op een beter moment kunnen komen Peter van de Bult - directeur basisschool De Huifkar

'Ik vind het heel erg dat ik ouders nu moet duperen. Die hebben eerst weken thuisonderwijs gehad, toen ijzel en nu moeten ze weer twee dagen opvang regelen vanwege een positieve test bij een kind in de klas.'

Alles een week dicht

Zeker zeven medewerkers van Kids2B en ook enkele kinderen en ouders zijn besmet. De corona-uitbraak bij Kids2B in Ten Boer is inmiddels zo groot dat de locatie vanaf vrijdag een week dicht is.

De basisschool is volgende week ook dicht, maar dat is omdat het vakantie is. Die had niet op een beter moment kunnen komen. 'Die komt helemaal niet slecht uit nee. We gaan in de vakantie het gebouw grondig schoonmaken.'

Net open en nu al een uitbraak

Basisscholen en kinderopvang zijn pas sinds vorige maandag weer open, na een lockdown die half december inging. Dat het nu direct zo mis is, is een enorme domper, vindt Van de Bult.

'Ik had zo gehoopt dat we het tot de voorjaarsvakantie zouden uitzingen.'

Kids2B en de Huifkar zitten in hetzelfde gebouw, maar werken verder niet samen. Toch zijn leerkrachten erg bezorgd, vertelt de directeur. 'Er zit maar één deur tussen! We lopen sowieso al met mondkapjes en iedereen zit in zijn eigen bubbel; we hebben al geen gezamenlijke pauzes meer. Dit komt wel heel dichtbij.'

Dit artikel is aangevuld met het nieuws dat ook een derde klas naar huis is gestuurd na een positieve test

