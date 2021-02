Kim Polling stapt tweede keer 'met meer vertrouwen’ de mat op in Tel Aviv

Voor Kim Polling (30) is het vrijdag weer een belangrijk meetmoment richting de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De judoka uit Zevenhuizen komt dan bij de Grand Slam van Tel Aviv in actie in de klasse tot 70 kilogram.

‘Ik voel me beter dan voor de Masters in januari. Ik was toen heel stijf en had alleen maar in Nederland getraind. Ik was toen niet heel blij met mijn judo. Maar gelukkig ben ik de afgelopen weken thuis geweest in Italië en ik heb daar gejudood, dus ik ben wel meer tevreden met mijn judo’, aldus Polling.

Eerste slag voor Polling

Polling is in een concurrentiestrijd verwikkeld met landgenote Sanne van Dijke (25) voor een plek op de Spelen in Tokio, waar slechts één judoka per land aan deel mag nemen per gewichtsklasse. Van Dijke staat tweede op de wereldranglijst, Polling vierde. Maar de Groningse heeft te maken gehad met ernstig blessureleed, waardoor ze lange tijd geen punten kon verdienen voor de ranglijst.

Het is nog steeds niet top Kim Polling - judoka

De Nederlandse judobond beslist dit jaar op basis van drie meetmomenten wie er naar de Spelen mag in de gewichtsklasse van onder anderen Kim Polling. Tijdens het eerste meetmoment, ruim een maand geleden, deelde Polling nog een flinke tik uit aan haar concurrente bij de Masters in Doha. Ze versloeg Van Dijke in de partij om het brons.

‘Judo was verschrikkelijk’

‘Ik heb natuurlijk wel een medaille behaald tijdens de Masters, maar qua judo vond ik het echt verschrikkelijk. Ik heb wel de hoop dat ik nu iets meer mijn eigen judo kan laten zien. Het is nog steeds niet top, maar het is in elk geval wel beter, dan dat het vorige maand was.’

‘In Nederland is het natuurlijk heel erg veel krachtjudo, en heel weinig bewegen, dus dat heb ik wel echt gemist in aanloop naar de Masters. Maar ik kon niet naar Italië, omdat de sportscholen daar gesloten waren. Ik ben wel heel blij dat ik nu in elk geval wel in Italië heb getraind, en dat er iets meer beweging in het lichaam zit.’

Resultaten uit het verleden

Polling, die alle zes ontmoetingen met Van Dijke in het verleden won, pakte ook duidelijk meer prijzen dan haar concurrente. Zo werd Polling vier keer Europees kampioene, waaronder in 2018, uitgerekend in Tel Aviv. Van Dijke pakte één Europese titel. Polling won ook de Masters vier keer, Van Dijke won dat toernooi nog nooit. Maar Polling weet dat dit voor de selectie geen rol speelt.

Ik denk dat als mijn judo goed is, dat dan de medaille ook wel komt Kim Polling - judoka

‘Ze kijken naar twee jaar, maar als ik in de selectiecommissie zou zitten, dan zou ik het toch wel fijn vinden dat de judoka die je kiest, vooral de laatste periode in vorm is. Het is al lang fijn dat ik op de Masters een prijs heb gepakt. En ik denk dat de Masters ook wel het zwaarst meetelt van deze drie toernooien.’

‘Ik ben hier in elk geval met meer vertrouwen, dan bij de Masters, vooral omdat mijn judo beter gaat. Nu hoop ik niet dat ik er in de eerste ronde uit lig, want dan zegt dat dus niks. Maar ik heb meer vertrouwen in mijn judo. Ik denk dat als mijn judo goed is, dat dan de medaille ook wel komt’, aldus Polling, die in Israël net als Van Dijke in de eerste ronde is vrijgeloot.

Henk Grol in Lissabon

Het laatste meetmoment richting de Spelen is tijdens de Europese kampioenschappen in Lissabon (16-18 april). Daar zal die andere Groningse judoka normaal gesproken ook weer van de partij zijn. Henk Grol (35) meldde zich eerder af voor de Grand Slam van Tel Aviv, nadat hij in Doha brons had gepakt tijdens de Masters in de klasse boven 100 kilogram.

Lees ook:

- Kim Polling pakt brons en deelt harde tik uit aan concurrente voor Spelen

- Kim Polling overtuigt in eerste partij tijdens Masters in Qatar