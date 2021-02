In gesprek met CDA-lijsttrekker Hoekstra: 'Lelylijn óók in tijden van schaarste'

Tijdens een bezoekje aan Noord-Nederland geeft hij antwoord op een paar prangende vragen.

Meneer Hoekstra, vandaag campagnedag in Groningen. Hoe is dat nu in coronatijd?

‘Dat is natuurlijk totaal anders. Veel van de campagne vindt straks online plaats. Wat we niet zullen zien, zijn grote groepen van politieke partijen die overal de straat op gaan. Wat je overhoudt zijn de debatten.’

Hoe past u zich daarop aan?

‘In ieder geval door zelf de energie erin te houden. Het is fantastisch dat ik vandaag Den Haag uit kan richting Groningen, Friesland en Drenthe. Mijn broertje en zusje hebben hier gestudeerd, ik heb hier zelfs nog een tijdje een vriendinnetje gehad. Het is geweldig om heer weer te zijn.’

Een van de belangrijke thema’s voor het Noorden is de Lelylijn. Wat het CDA betreft: komt-ie er?

‘Absoluut.’

Dat is een harde verkiezingsbelofte?

‘Ik vind dat we echt op de postzegel die Nederland is, alle regio’s op een goede manier met elkaar moeten verbinden. Het CDA heeft zich altijd ingezet voor de Lelylijn vanuit de overtuiging dat je daarmee het noorden verbindt met de rest van Nederland.’

Hoekstra nam samen met CDA-collega Anne Kuik een kijkje op het dak van Forum Groningen (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Maar uw minister Camiel Eurlings schoot ‘m ook af in 2007. Destijds ging het om de Zuiderzeelijn...

'In 2007 zat ik nog niet in de politiek, het is nu 2021. Hij staat in ons programma, dat is niet voor niets.

Het goede nieuws is dat steeds meer andere partijen zien dat dit een goed idee is. Als we maar met genoeg van die partijen straks aan de formatietafel zitten, kunnen we ervoor zorgen dat-ie er ook daadwerkelijk komt.’

Uw nummer 2 Pieter Omtzigt gaf tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat aan dat we in de diepste economische crisis zitten sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij zei: 'Ik kan niet alles beloven'. U zegt nu toch iets anders.

‘Nou wat Pieter heel terecht heeft gezegd is dat we de afgelopen tijd vele tientallen miljarden hebben uitgegeven en dat het altijd gaat om keuzes in tijden van schaarste. Je kunt niet alles tegelijkertijd. Maar het is niet voor niks dat we in ons programma hebben gezet dat de Lelylijn er moet komen en dat ik dat hier persoonlijk bij u herhaal.’

