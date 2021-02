GasTerra: Aardgasgebruik in Nederland steeg afgelopen jaar opnieuw

Er is in Nederland het afgelopen jaar opnieuw meer aardgas gebruikt dan in het jaar daarvoor. In totaal verstookten we 39,2 miljard kubieke meter, dat is 1,2 miljard meer dan in 2019.

Dat blijkt uit het jaarverslag van gashandelsbedrijf GasTerra.

Gasverbruik stijgt al vijf jaar

De stijging in aardgasverbruik is een trend van de afgelopen vijf jaar. Tussen 2015 en 2020 is het volume gegroeid met 5,2 miljard kubieke meter. En dat terwijl de aardgaswinning uit het Groninger veld juist wordt afgebouwd.

Volgens GasTerra is de toename voornamelijk veroorzaakt doordat er door de relatief lage gasprijs meer gebruik wordt gemaakt van gascentrales om stroom op te wekken, en minder van de kolengestookte centrales.

Minder gas gewonnen uit Groningenveld

Uit de cijfers blijkt dat er minder gas is gewonnen uit het Groningenveld dan in 2019 was gepland. Toen besloot de minister dat er maximaal 11,8 miljard kubieke meter gas mocht worden gewonnen, maar uiteindelijk is er 8,6 miljard kubieke meter naar boven gehaald. Om aan de vraag te kunnen voldoen is er dus meer gas uit het buitenland geïmporteerd.

Al met al is de omzet van gashandelaar GasTerra vorig jaar gedaald van 8,8 miljard euro naar 5,5 miljard euro. Dat komt niet alleen doordat er minder gas wordt gewonnen in Groningen, maar ook door de gemiddeld hoge temperaturen en de relatief lage gasprijs.

Lees ook:

- GasTerra verdwijnt in 2024, er komt een sociaal plan voor 165 werknemers

- Werknemers thuis? Dan kan de thermostaat op kantoor een tikje lager

- 'Grootverbruikers van Gronings gas zien omschakeling (nog) niet zitten' (januari 2019)