'We willen absoluut niet dat mensen stoppen met sporten door hogere contributie'

Dat laatste lijkt in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer wel te gebeuren: vanaf het seizoen 2022/2023 betalen sportverenigingen daar meer aan de gemeente.

Een grote voetbalvereniging in Haren gaat op termijn bijvoorbeeld ongeveer drie keer zoveel betalen. De jaarlijkse kosten stijgen van zo'n 6.500 naar bijna 17.500 euro. Het hogere bedrag moet naar verwachting door de leden worden opgehoest.

In de gaten houden

'We weten dat, als er meer betaald wordt, niet altijd iedereen stopt met sporten. Maar we houden dat uiteraard wel in de gaten. Want we zouden het absoluut niet willen dat jeugd en jongeren stoppen met sporten', zegt Jongman.

Ze wijst erop dat jonge leden die het geld niet kunnen missen zich kunnen beroepen op het Jeugdsportfonds.

Voor ouderen moet er ook zo'n regeling komen: daarvoor komt er, als het aan Jongman ligt, een 'Ouderensportfonds'. 'Zo kunnen ook mensen die minder kapitaalkrachtig zijn blijven sporten.'

Kosten in hele gemeente gelijk

De sporttarieven worden verhoogd om de kosten in de hele fusiegemeente Groningen gelijk te trekken. Vooral verenigingen in de oude gemeenten Haren en Ten Boer merken dat: de kosten in de oude gemeente Groningen blijven in de meeste gevallen gelijk.

Dat tariefverhoging gaat stapsgewijs in: vanwege corona groeien de kosten komend seizoen nog niet, maar vanaf het seizoen 2022/2023 gaat het bedrag jaarlijks omhoog. In het seizoen 2026/2027 is de groei van de tarieven compleet.

Verenigingen vroegen om uitstel

Eerder was het de bedoeling om de tarieven dit jaar te verhogen, al opperde Jongman eerder al dat het uitgesteld kon worden wegens de gevolgen van de coronapandemie. 'We hebben met verenigingen in Haren en Ten Boer gesproken, zij gaven aan tijd en ruimte nodig te hebben om de tariefverhoging het hoofd te kunnen bieden.'

De gemeente trekt 183.000 euro uit om de kostenverhoging stapsgewijs te laten plaatsvinden. In het seizoen 2026/2027 betalen alle verenigingen in de gemeente Groningen daardoor het nieuwe, hogere tarief. Tenminste, als de gemeenteraad ermee akkoord gaat: die stemt naar verwachting op 31 maart over de plannen.

Lees ook:

- Gemeente verhoogt sporttarieven mogelijk later vanwege corona

- Harense sportverenigingen mogelijk duurder uit, contributie schiet omhoog