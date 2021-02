Oud-zanger Kikstra uit Noordhorn verrast met drive-through verjaardag

Zelf zou Kikstra zijn vijftigste verjaardag het liefst onopgemerkt voorbij laten gaan, maar zijn vrouw Klarisse en vriend Arjan van Esch denken daar anders over.

Ze nodigen in het geniep vrienden, familie en collega’s uit om met versierde auto’s een rondje om het kantoorpand van Kikstra Zonwering in Noordhorn te maken.

Frikandel speciaal

Daar worden ze opgewacht door Abraham, in de vorm van een grote opblaaspop. Joris ten Have verzorgt met zijn draaiorgel de muziek. Bezoek wordt getrakteerd op frikandel speciaal: Kikstra’s favoriete snack.

Zo ging de verrassing eraan toe:

‘Hij zegt altijd: daar kan je me ’s nachts voor wakker maken’, lacht Klarisse. Ze legt uit waarom deze mijlpaal extra bijzonder is voor haar man. ‘Zijn ouders heeft hij door ziekte al op jonge leeftijd moeten missen. Daarnaast heeft hij zelf een nierziekte. Maar zolang het goed gaat, moet je de krenten uit de pap halen. Vandaar dit feestje.’

Pluk de dag

Door de vroege dood van zijn ouders staat Kikstra er op jonge leeftijd alleen voor. Klarisse: ‘Hij heeft toen besloten: ik wil een feestje van het leven maken. Richard zegt ook altijd: pluk de dag, want het kan zomaar afgelopen zijn.’

Dat levensmotto levert Kikstra een hoop op. De ondernemer geeft leiding aan een florerend bedrijf, maar zijn naam doet ook om een andere reden een belletje rinkelen bij veel Groningers. De Noordhorner maakt jarenlang furore als zanger van Top Coverband SWITCH, een populaire band in de provincie.

Richard Kikstra was jarenlang zanger van Top Coverband SWITCH. (Foto: Eigen foto)

Een hoogtepunt is de deelname aan the clash of the cover bands, een wedstrijd waarmee SWITCH het tot een optreden in Paradiso schopt. Na ruim acht jaar stapt Kikstra in juli 2015 uit de band. Gezien zijn gezondheid en de drukte van het ondernemerschap, valt het niet meer te combineren.

Kikstra, die met Klarisse een zoon van 16 heeft, ziet zijn bedrijf sindsdien gestaag groeien. Doel is om van het personeel een complementair team te vormen, dat het kan overnemen als hijzelf vanwege zijn nierproblemen (tijdelijk) uit de roulatie is.

Ik zag mezelf lekker op de bank zitten vanavond met een bakkie Chinees Richard Kikstra - zanger en ondernemer

De parkeerplaats van zijn bedrijf vormt het decor voor de drive-through. Klarisse lokt hem er met een smoesje naartoe. Ze heeft het verrassingsfeestje goed verborgen weten te houden, want Kikstra is compleet overdonderd.

Richard Kikstra neemt de cadeautjes in ontvangst bij zijn drivre-through verjaardagsfeestje. (Foto: Foto: Niels Timmerman/RTV Noord)

‘Dit is een complete verrassing. Ik zag mezelf lekker op de bank zitten vanavond met een bakkie Chinees. Ik dacht: prima, we doen het rustig aan dit jaar. Maar het mocht niet zo zijn’, zegt een glunderende Kikstra, die spreekt van een speciaal moment. ‘Toch wel. Als je op je vijftigste je vader al hebt overleefd, dan is het een bijzondere verjaardag.’

