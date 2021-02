Minder opvang nodig door corona: Peuterwerk Veendam en Pekela dicht

Na de zomer gaan de deuren van stichting Peuterwerk in de gemeenten Veendam en Pekela niet meer open. Door de coronapandemie zijn er veel minder aanmeldingen voor de peuteropvang.

Naast de teruggang van het aantal reguliere inschrijvingen ziet stichting Peuterwerk veel minder doorverwijzingen van kinderen met een motorische- of taalachterstand. Het aantal aanmeldingen via een kinderarts, consultatiebureau of wijkverpleegkundige liep vorig jaar met de helft terug.

'Helaas kunnen wij niet anders dan deze beslissing nemen. Deze sector heeft het deze periode voor de kiezen gehad', benadrukt directeur Angelique Smid.

'Ik heb grote bewondering voor de manier waarop de medewerkers van Peuterwerk daarmee omgaan. We zullen ons de komende tijd voor de kinderen blijven inzetten zoals we dat altijd hebben gedaan.'

Betaling per kind

De problemen spelen overal, maar volgens de stichting openbaren die zich als eerste in de gemeenten Veendam en Pekela, omdat de betaling daar per geplaatst kind wordt voldaan. Om te kunnen overleven, is het volgens de stichting belangrijk dat de groepen voortdurend en gegarandeerd vol zitten.

'We hebben nog wel geprobeerd om zaken aan te passen in bijvoorbeeld de tijdstippen dat kinderen werden opgevangen of de bezetting op een groep, maar dat heeft dit niet tegen kunnen houden', zegt een woordvoerder van stichting Peuterwerk.

In gesprek met overnamekandidaten

Peuterwerk gaat de aankomende tijd in gesprek met potentiële overnamekandidaten. Insteek van die gesprekken is dat de locaties ook na de zomer openblijven om zo continuïteit te bieden aan medewerkers, kinderen en hun ouders.

