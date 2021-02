Zeilend het pensioen tegemoet: 'Genieten van de plek waar je bent'

'De liefde voor en door het zeilen', legt Jenneke uit waar de droom vandaan komt. 'Mijn man Wim en ik hebben elkaar leren kennen op de zeilschool in 1979. Samen zijn we begonnen met een Valkje, daarna een kajuitjachtje waar we later de kinderen ook op meenemen. We hebben elke keer onze horizon verbreed met telkens een grotere boot.'

Terwijl de kinderen opgroeiden, bleef de familie zeilen. Wim deed zelfs nog mee aan de Colin Archer Memorial Race, een zeilwedstrijd van Lauwersoog naar het Noorse Larvik.

Gevoel dat bekroop

Ondertussen zette de twee een aerobic- en fitnesscentrum op in hun boerderij in Leens. Bij het uitvliegen van de kinderen en het naderende pensioen begon een zeilend bestaan steeds meer te leven.

In Noord Vandaag vertelde Jenneke over hun droom:

'We wilden eigenlijk weg met een catamaran, maar omdat dit budgettair niet te doen was, belandde dit idee in de ijskast. Vorig jaar kochten we een andere boot, waardoor het weer begon te kriebelen.'

Het interieur van de zeilboot (Foto: RTV Noord)

Ook de laatste puzzelstukjes vielen afgelopen jaar op hun plek. 'De boot was zover dat we de plas op konden, maar toen mocht het niet vanwege corona. Normaal gaan we vijf of zes weken op vakantie, nu ging het fitnesscentrum dicht vanwege de lockdown en dachten we: we gaan in Nederland varen.'

'Dat bleek een geweldig idee. In mei vertrokken we uit Lauwersoog en daarna zijn we onder andere naar Vlieland het IJsselmeer, Amsterdam en Edam gevaren. Langs allemaal Nederlandse stadjes.'

Geen vast schema

Met de verkoop van hun bedrijfsruimte werd ook de laatste ketting afgegooid. 'We kunnen echt weg. Maar', zo plaatst Jenneke een kanttekening, 'we kopen een zomerhuisje hier in Nederland om terug te komen.'

Als alles goed verloopt en de coronarestricties niet in de weg zitten, dan vertrekt het stel in het voorjaar voor de eerste reis. Een vast reisplan is er nog niet. 'We blijven in elk geval eerst in Europa. We gaan waarschijnlijk richting Zweden en komen terug voor de winter, hier in Lauwersoog.'

Het wordt een uitdaging om alle tijd van de wereld te hebben Jenneke de Vries - zeilster

'In het voorjaar van 2022 willen we een rondje Engeland doen of afzakken naar Frankrijk. Onze ervaring is dat als je richting het zuiden gaan, het moeilijk is terug te gaan naar het noorden vanwege het lekkere weer daar.'

En als dat allemaal goed verloopt, wagen de twee mogelijk de oversteek naar de Cariben. Maar bovenal nemen Wim en Jenneke hun tijd. 'Je had altijd maar vijf weken vakantie. Het wordt voor ons een uitdaging om alle tijd van de wereld te hebben. Je kunt genieten van de plek waar je nu bent.'

Geen angst

'Ik ben niet angstig voor het reizen. We zijn wel wat gewend en hebben stormen doorstaan. doordat de weersvoorspellingen goed georganiseerd zijn, kun je al drie vier dagen van tevoren zien hoe het wordt. Dus we hoeven niet de storm op zee te zitten en kunnen wachten tot de wind gunstig is.'

