FC Groningen nog altijd zonder Matusiwa en El Messaoudi

Ook trainer Danny Buijs was vrijdag niet op het trainingsveld van sportpark Corpus den Hoorn te vinden. De trainer had in een overleg gezeten, waarbij iemand nog in afwachting was van een coronatest. Uit voorzorg was de oefenmeester daarom niet op de club en nam assistent Adrie Poldervaart de honneurs waar:

Blessureleed van Matusiwa

Poldervaart moest het op het trainingsveld stellen zonder Azor Matusiwa, Ahmed El Messaoudi, Ramon Pascal Lundqvist en Arjen Robben.

Matusiwa was de enige van het kwartet die zich nog even buiten liet zien. De sterkhouder heeft al geruime tijd last van een enkelblessure, maar traint weer individueel op het veld. ‘Tafel, individueel, groep’, zegt Poldervaart over het herstel van Matusiwa.

We hebben een aantal twijfelgevallen Adrie Poldervaart - assistent-trainer FC Groningen

‘Hij traint in ieder geval weer op het veld, nu is het afwachten wanneer hij weer met de groep kan trainen. Ik ga verder niet in op de inhoud van de desbetreffende blessure, dat mag volgens mij ook niet.’

Poldervaart wil ook nog geen verwachting uitspreken over de terugkeer van de aanvoerder. Matusiwa kwam voor het laatst in actie op 23 januari toen FC Groningen met 1-0 van Vitesse verloor.

El Messaoudi heeft al geruime tijd last van zijn hamstring en traint nog steeds binnen. Ook over zijn herstel wil Poldervaart niets zeggen. Hij kwam, net als Matusiwa, voor het laatst in actie tegen Vitesse.

Ook de Zweed Lundqvist ontbrak vrijdag dus bij FC Groningen. De middenvelder speelde tegen PEC Zwolle (1-0) nog de volledige negentig minuten mee, maar ook daar wil Poldervaart niks over zeggen. ‘We hebben een aantal twijfelgevallen en daar moet je het even mee doen’, zegt de assistent-trainer.

Opstelling nog niet prijsgegeven

Ook over de eventuele opstelling wil de plaatsvervanger van Buijs vrijdag nog niks vertellen. Het heeft er echter alle schijn van dat Sam Schreck een plekje in de basis heeft veroverd vanwege alle blessures op het middenveld.

Hij komt dan samen met Daniël van Kaam voor de verdediging te spelen. ‘Qua speelplan, qua plan verandert er niks. Alleen de poppetjes veranderen. Dat is dan even anders’, zegt van Kaam er zelf over. ‘Het is de verwachting dat ik met Schreck naast me kom te spelen.’

De trainersstaf is de laatste tijd veel met het spel van de middenvelder uit Appingedam bezig. ‘Tegen Zwolle heb ik het goed opgepakt qua niveau, maar het gaat nog een beetje heen en weer. Voor mezelf wil ik toch eisen dat het elke wedstrijd goed is’, zegt de middenvelder zelfkritisch.

De Derby van het Noorden begint zondag om 14.30 uur in het Abe Lenstra Stadion. Dan is Danny Buijs hoogstwaarschijnlijk gewoon weer van de partij.

Lees ook:

- Buijs ontbreekt bij training FC na contact met mogelijk besmet persoon