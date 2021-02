Oud-bloemist Pluk Geluk heeft pech: kraker wil niet weg

De voormalige bloemenwinkel Pluk Geluk in de Schoolstraat in Delfzijl wordt sinds twee weken gekraakt. De eigenaar en huurder van het pand eisen dat de kraker weg gaat, maar die blijft vooralsnog zitten in de leegstaande zaak.

'Ik mag mijn pand niet meer betreden, ik moet aan hem toestemming vragen', zegt de voormalige bloemist Monica Rozema. 'Terwijl ik de huur betaal.'

Stomverbaasd

De afgelopen jaren heeft Rozema met veel plezier de bloemenwinkel in het centrum van de havenstad gerund. 'Maar ik wilde me gaan storten op het geven van workshops. Daardoor werd het pand overbodig’, vertelt ze.

In april vorig jaar heeft ze daarom de deuren voor klanten gesloten. Er staan nog wat stoelen, een tafel en wat materialen voor de bloemen.

‘In verband met een lopend huurcontract kon ik de winkelruimte niet direct opzeggen. Mijn contract loopt eind deze maand af’, zegt Rozema. ‘Ik was dan ook verbaasd toen ik begin deze maand werd gebeld door de wijkagent met de mededeling dat mijn pand was gekraakt. De kraker had zich ’s middags gemeld op het politiebureau.'

De kraker heeft geen recht om te blijven Pieter Huitema - advocaat

Het gaat om een huurpand. De eigenaar laat weten dat hij ook graag wil dat de kraker er zo snel mogelijk uit gaat: ‘Als het contract van Rozema afloopt, gaat het contract van de nieuwe huurder in.'

Geen recht om te blijven

Volgens de Groningse advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten wordt kraken tot op zekere hoogte gedoogd in Nederland. In dit geval zit de kraker er volgens Huitema onrechtmatig in: 'De eigenaar heeft een spoedeisend belang, omdat er in april een nieuwe huurder in komt. Aangezien de eigenaar tijd nodig heeft om het pand eventueel te verbouwen, heeft de kraker geen recht om te blijven.'

De kraker zet zijn pitbull in als waakhond Monica Rozema - bloemist

De huurder blijft volgens Huitema dan ook recht hebben op het pand. 'Ze mag de winkel dus nog gewoon betreden.'

Maandag eruit

Volgens Rozema wordt de kraker aan alle kanten beschermd door de gemeente. ‘Het is de omgekeerde wereld', verzucht ze. De kraker heeft een pitbull, die hij volgens Rozema inzet als waakhond. ‘Op de deur heeft hij een briefje geplakt met daarop: niet betreden i.v.m. gevaarlijke hond.'

Ik hou m'n hart vast wat voor ravage ik ga aantreffen Monica Rozema - bloemist

De gemeente Eemsdelta laat weten in gesprek te zijn met de kraker: ‘Wij hebben vrijwel direct contact opgenomen met hem en voeren actief gesprekken. In overleg met de wijkagent is besloten dat de kraker komende maandag het pand gaat verlaten. We hebben geen reden om aan te nemen dat dit niet gebeurt', zegt een gemeentewoordvoerder.

Rozema heeft er weinig vertrouwen in dat de kraker er maandag uit gaat en vindt de situatie frustrerend. ‘Ik moet de ruimte per 1 maart opleveren, wie weet hoe het er dan uitziet. Hij heeft er dan bijna drie weken gezeten met die hond. Ik hou m'n hart vast wat voor ravage ik ga aantreffen.'

