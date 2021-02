Kim Polling lijdt gevoelige nederlaag richting Spelen

Kim Polling heeft een gevoelige nederlaag geleden op weg naar de Olympische Spelen van Tokio komende zomer. De 30-jarige judoka uit Zevenhuizen verloor tijdens de Grand Slam van Tel Aviv in de partij om het brons van concurrente Sanne van Dijke (25) in de klasse tot zeventig kilogram.

Kim Polling kwam er niet aan te pas in de bronzen partij. Van Dijke scoorde eerst waza-ari, vervolgens was ze bijna succesvol met een verwurging en uiteindelijk maakte ze overtuigend ippon tegen Polling, die alle voorgaande zes partijen tegen Van Dijke juist won.

Concurrentiestrijd

Polling is in een concurrentiestrijd verwikkeld met landgenote Van Dijke voor een plek op de Spelen, waar slechts één judoka per land aan deel mag nemen per gewichtsklasse. Van Dijke staat tweede op de wereldranglijst, Polling vierde. Maar de Groningse heeft te maken gehad met ernstig blessureleed, waardoor ze lange tijd geen punten kon verdienen voor de ranglijst.

Eerste slag voor Polling

De Nederlandse judobond beslist op basis van drie meetmomenten wie er naar de Spelen mag in de gewichtsklassen van onder anderen Kim Polling. Tijdens het eerste meetmoment, ruim een maand geleden, deelde Polling juist een flinke tik uit aan haar concurrente bij de Masters in Doha. Ze versloeg Van Dijke toen wel in de partij om het brons.

Goed begin in Tel Aviv

Kim Polling, die de eerste ronde was vrijgeloot, begon goed aan het toernooi in Israël. In de tweede ronde scoorde ze binnen 45 seconden twee keer waza-ari tegen de Kroatische Barbara Matic, waardoor ze verder ging naar de kwartfinale. Daarin verloor ze verrassend van de nummer vijftien van de wereldranglijst, Miriam Butkereit uit Duitsland. De Duitse scoorde binnen een halve minuut waza-ari, waarna ze het met een houdgreep afmaakte. Polling was hierdoor veroordeeld tot de herkansingen.

Herkansingen

In de herkansingspartij scoorde Polling na een dikke minuut in de golden score ippon tegen de Britse Kelly Petersen-Pollard (21), waardoor ze mocht strijden om het brons tegen Van Dijke, die haar halvefinalepartij in de golden score op ippon verloor van de Française Margaux Pinot, de nummer drie van de wereldranglijst.

Laatste meetmoment in Lissabon

Het laatste meetmoment richting de Spelen is tijdens de Europese kampioenschappen in Lissabon (16-18 april). Daar zal die andere Groningse topjudoka, Henk Grol, normaal gesproken ook weer van de partij zijn. Grol (35) meldde zich eerder af voor de Grand Slam van Tel Aviv, nadat hij in Doha brons had gepakt tijdens de Masters. Hij is verwikkeld in een concurrentiestrijd met Roy Meyer (29) in de klasse boven honderd kilogram.

Lees ook:

- Kim Polling pakt brons en deelt harde tik uit aan concurrente voor Spelen

- Judoka Kim Polling heeft corona